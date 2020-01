Municipales dans les Landes : Arnaud Tauzin, le maire sortant de Saint-Sever, se représente

Saint-Sever, France

Arnaud Tauzin remet le couvert. Le maire sortant de Saint-Sever a lancé sa campagne en officialisant sa candidature ce lundi 27 janvier. L'ex-président de la section landaise des Républicains (LR) mènera une liste sans soutien ou étiquette politique, au nom sans équivoque, "J'aime Saint-Sever", qu'il présentera lors d'une réunion publique au cloître des Jacobins, le jeudi 30 janvier, à 20h30.

Fier de son bilan sur ces six dernières années, Arnaud Tauzin repart confiant, épaulé par une équipe quasi-identique à celle qui l'a entouré durant son mandat : "on repart avec presque la même équipe et c'est une bonne nouvelle. On a un bilan à mettre en avant, il y a eu un bel élan donné, et on a envie de le poursuivre".

Pour Arnaud Tauzin, les engagements pris en 2014 ont été tenus. Parmi eux, la rénovation des Halles, la restauration de l'Abbatiale, la réouverture de la piscine, mais aussi le redressement des comptes. Des travaux qui ont permis la dynamisation de Saint-Sever. Arnaud Tauzin en veut pour preuve la hausse du nombre d'habitants, et le franchissement de la barre des 5 000 saint-séverins en 2019.

L'équipe du maire sortant se penche déjà sur de nouveaux projets, comme la restructuration du complexe sportif de Laloubère, ou la transformation de l'ancienne sous-préfecture en Maison France Service.

Face à Arnaud Tauzin, la liste d'opposition est menée par le socialiste Olivier Martinez, conseiller départemental des Landes.