Municipales dans les Landes : près de 7000 personnes candidates

A près de deux semaines du premier tour des élections municipales, la préfecture des Landes vient de publier ce vendredi les listes complètes des candidats : elles sont à retrouver ici.

Il apparaît que 6852 personnes, au total, sont candidates dans les Landes. Dans les communes de plus de 1000 habitants, quelques 161 listes, au total, ont été déposées.

Au maximum, l'on compte 4 listes dans certaines communes landaises. C'est le cas à Biscarrosse, Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Aire-sur-l'Adour. Dans 10 autres communes de plus de 1000 habitants, il y a 3 listes. Dans 33 communes il y a 2 listes. Enfin, dans 45 communes de plus de 1000 habitants, il n'y a qu'une seule liste.

Par ailleurs, 4 communes dans les Landes se retrouvent dans une situation particulière : à Brassempouy, Retjons, Mauries et Sarron, il n'y a pas assez de candidats déclarés pour constituer un conseil municipal complet. Le premier tour aura néanmoins lieu dans ces communes, selon la préfecture, et de nouveaux candidats pourront se déclarer pour le second tour.

Parmi les 6852 candidats landais :