Municipales dans les Landes : quelle campagne si le second tour des municipales est en juin ?

Le deuxième tour des élections municipales pourrait se tenir fin juin. Ce mardi, le conseil scientifique à remis un avis au gouvernement dans lequel il explique ne pas s’y opposer, tout en restant très prudent sur l’évolution de la pandémie.

à lire aussi Municipales : le Conseil scientifique ne s’oppose pas au second tour des élections en juin mais reste prudent

Dans les Landes, 26 communes sont concernées par un deuxième tour pour désigner le futur maire. Par exemple à Saint-Paul-lès-Dax, à Biscarrosse, à Saint-Vincent-de-Tyrosse ou à Saint-Pierre-du-Mont.

Comment faire campagne ?

Comment envisager une campagne pour un second tour ? On a demandé aux candidats de Saint-Pierre-du-Mont. Pour rappel, à Saint-Pierre-du-Mont, à l’issue du premier tour le 15 mars dernier, quatre candidats avaient réunis assez de voix pour prétendre au second tour.

à lire aussi Municipales à Saint-Pierre-du-Mont : ambiance féroce

Le maire sortant divers droite, Joël Bonnet, était arrivé largement en tête au premier tour avec 43% des voix. Parmi les candidats, c’est le seul à dire que plus vite se tiendra ce second tour, mieux cela vaudra. Les autres pensaient tous qu’il n’y aurait pas d’élection avant la fin de l’été.

En revanche, Joël Bonnet reconnait qu’on ne pourra pas faire campagne comme avant : "Moi je suis un partisan d'aller à la rencontre des gens mais il faudra respecter les distanciations, le port du masque, il me parait difficile de faire des réunions publiques. Il faudra peut-être réfléchir à une campagne différentes au niveau de la communication".

Un campagne majoritairement à distance donc. Via les réseaux sociaux, via les outils numériques, c'est bien vers cela que l'on se dirige, et tous les candidats contactés imagine la même chose. C'est le cas de Julien Paris, le candidat divers gauche, arrivé second avec 29 % des suffrages en mars.

Mais quid des programmes ? Le coronavirus n’a t il pas remis les compteurs à zéro ? " Pour le programme je ne le crois pas", répond Julien Paris. "Parce que justement nous avons fait campagne en expliquant que nous devions par exemple revenir à une consommation alimentaire locale et en bio. Cette crise vient plutôt confirmer les thèses que nous avions abordées."

Même si Julien Paris répond "non cela ne change rien", on entend tout de suite que les discours seront inévitablement "coronavirussés".

Deux mois de confinement pour réfléchir

A Saint-Pierre-du-Mont, au soir du premier tour, les déclarations des candidats étaient claires. Ce sera une triangulaire au second tour. Car même si les quatre candidats pouvaient mathématiquement se maintenir, Eric Mezrich, soutenu par LREM, arrivé troisième avec 13% des voix, avait décidé de se retirer. Actant ainsi sa défaite contre le maire sortant.

Sauf qu’avec deux mois de réflection, Eric Mezrich n’est plus très sûr. Il ira finalement, peut-être, au second tour : "j'étais parti plutôt sur une élection à deux tours sur le mois de septembre ou le mois d'octobre. La position du gouvernement à l'air plutôt vers fin juin. Donc _les questions se reposent au sein de mon équipe_".

A l’inverse, Michel Romanello, soutenu par Europe Ecologie les Verts, arrivé 4e avec 12% des suffrages, avait annoncé au soir du 15 mars qu’il maintiendrait sa candidature pour le second tour. Dans la triangulaire qui se dessinait, c'était lui le troisième homme. Mais là encore : "On ne sait pas si on se maintient, si on continu, si on arrête. Habituellement, quand vous faites une élection, il y a une semaine de battement entre les deux tours. C'est très rapide la décision sur le maintien. Mais là, avec le Covid, il y a des gens qui ont eu des pressions, des discussions, des choses comme cela".

Reste une grande inconnue : les électeurs auront-ils la tête à suivre une campagne électorale ?