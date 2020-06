Municipales dans les Landes : voici les listes déclarées pour le second tour

Alors que le second tour des municipales est prévu le 28 juin en France, la préfecture des Landes a rendu publique ce mercredi la liste officielle des candidats.

Dans les Landes, la plupart des communes ne sont pas concernées : dans 301 communes sur les 327 du département, tout s'est joué dès le premier tour et un second tour n'est pas nécessaire.

Sur les 26 communes au total où un second tour pouvait être organisé, seules 23 au final sont concernées. Dans 3 d'entre elles - Mauries, Retjons et Sarron - où il n'y avait pas suffisamment de candidats au premier tour pour constituer un conseil municipal complet, aucun candidat supplémentaire ne s'est déclaré et il n'y aura donc pas de second tour.

Communes de plus de 1000 habitants

Aire-sur-l'Adour. Deux listes : celle de Xavier Lagrave (maire sortant), face à celle de Jérémy Marty, après le retrait de la liste de Delphine Dauba, arrivée 3e lors du premier tour

Biscarrosse. Ce sera un duel entre Manuel Diaz et Hélène Larrezet.

Mimizan. Trois listes se sont qualifiées pour le second tour, mais Daniel Corbeaux et ses colistiers ayant décidé de retirer la leur, ce sera un duel : Arnaud Bourdenx contre Frédéric Pomarez.

Ondres. Les trois listes qualifiées se maintiennent : celle Eva Belin, de Sébastien Robert et d'Eric Guilloteau

Parentis-en-Born. Trois listes se sont qualifiées pour ce second tour, mais Julien Bard ayant retiré la sienne, seules 2 lsites restent en course : celle de Marie-Françoise Nadau contre celle Georges Laluque.

Saint-Paul-lès-Dax. Les trois listes qualifiées se maintiennent : la liste de la maire sortante Cathy Delmon affrontera celles de Jean Petrau et de Julien Bazus

Saint-Pierre-du-Mont. En raison des retraits des listes d'Eric Mezrich et de Michel Romanello, ce sera un duel : le maire sortant Joël Bonnet contre Julien Paris.

Saint-Vincent-de-Tyrosse. Une quadrangulaire était possible, mais Eric Fougeray s'étant retiré, ce sera finalement une triangulaire, avec les listes de Gérald Albano, Gilles Dor et Régos Gelez.

Soorts-Hossegor. Jean-Jacques Tirquit ayant retiré sa liste, ce sera un duel : la liste d'Henri Arbeille contre celle de Christophe Vignaud.

Communes de moins de 1000 habitants

La liste complète des candidats est disponible sur le site de la préfecture des Landes, ici : http://www.landes.gouv.fr/liste-des-candidatures-pour-le-second-tour-de-l-a5976.html