Municipales dans les petites communes : maire, un sacerdoce?

Ils n'ont pas ou peu de services derrière eux, un contact on ne peut plus direct avec les électeurs et des dossiers parfois complexes sur le bureau. Grandeur et servitude du mandat de maire de village avec Alain Villard, le maire de Pierre-Châtel en Isère, 1 500 habitants, près de La Mure.

" Regardez ici, on a construit une station d'épuration, on peut prétendre à des aides mais pour remplir ce dossier c'est catastrophique". Sur son bureau Alain Villard, maire de Pierre-Châtel depuis 2014, montre plusieurs pochettes roses, comme autant de dossiers difficiles à appréhender pour lui. "Et ça! le SISPEA (système d'information des services publics d'eau et d'assainissement)! Mais ça c'est des choses... (soupir) " Qui en font perdre son latin? Un peu. "La principale difficulté c'est qu'administrativement on traite les petites communes comme les grandes, souligne Alain Villard, et ici je n'ai pas de directeur de service technique, je n'ai pas de DGS (Directeur général des services), je n'ai pas de tout ça... Heureusement j'ai avec moi des élus plus jeunes, d'un certain niveau intellectuel et plus rompus que moi à l'informatique".

Pourquoi s'engager?

Ne pas vouloir absolument tout faire tout seul, accepter de déléguer et bien s'entourer. C'est la recette qu'un maire de village doit adopter pour ne pas tourner bourrique et pour qu'un mandat ne devienne pas un calvaire. De scrutins municipaux en scrutins municipaux et particulièrement depuis 2008 les campagnes bruissent de ces maires qui jettent l'éponge devant les responsabilités et la charge, de ces communes où il n'est plus possible de trouver des candidats et des ces "petits" maires mécontents du sort que leur fait l'Etat et ses réformes. Alors? Qu'allaient-il faire dans cette galère toutes celles et tous ceux qui y vont encore?

J'aime les gens, j'aime ma commune, j'aime le travail et j'aime les difficultés... alors voilà - Alain Villard

Comme beaucoup Alain Villard a commencé sa "carrière politique" parce qu'on est venu le chercher. Lui demander si il voulait s'investir. Alors cet ancien de l'Ecole militaire de haute-montagne de Chamonix (EMHM - Haute-Savoie), puis ancien civile chargé de travaux auprès des troupes de montagne de Varces (Isère), a plongé. Même si ça lui prend aujourd'hui beaucoup, beaucoup de temps et même si "mon père qui était ancien agriculteur et ouvrier mineur, ne comprenait pas pourquoi je me "cassais la tête"' avec ça". "C'est peut-être une part de fierté, explique Alain Villard, il ne faut pas le nier. Quand on est maire on dit "M. le maire" c'est toujours un peu flatteur et puis après je suis originaire d'ici et j'aime passionnément ma commune, passionnément [...] J'en connais les moindres chemins, les propriétaires des champs, les arbres, les réseaux...."

Une belle expérience de vie

Cette année il n'y a qu'une seule liste en course à Pierre-Châtel. La sienne. Une absence d'opposition qui est peut-être le signe d'un manque d'intérêt pour la chose publique. Alain Villard y voit plutôt une capacité à rassembler toutes les bonnes volontés qui veulent œuvrer pour le village. Le candidat sûr d'être réélu n'en a pas moins tenu deux réunions publiques parce qu'il voulait entendre ce qu'ont les gens à lui dire. "Il y en a certainement qui ne m'aiment pas mais à la limite je les remercie parce que sinon je me prendrais pour le Bon Dieu". Un trait d'humour qui cache une dimension plus profonde et personnelle. "C'est une vraie expérience de vie d'être maire, dit Alain Villard, parce qu'on apprend à écouter les autres et moi ça m'a beaucoup apporté. On apprend à dire lui, elle, ne pense pas comme moi mais il n'a peut-être pas tort. Je n'aurais pas été capable de faire ça jeune. C'est un bonheur et une richesse". Même si ça prend beaucoup de temps, même si ça raccourcis les nuits et même si ça remplis le bureau de petites pochettes roses.