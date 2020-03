Municipales dans les petites communes : une campagne à Pierre-Châtel, 1500 habitants et 1 liste

"Ça manque de peps...". Devant l'école cette maman venue récupérer ses deux enfants regrette un peu l'absence d'une seconde liste pour les municipales dans sa commune. "Ça manque de choix...". Un papa relativise, "tant que les élus en place vont dans le sens de l'intérêt de tout le monde et écoutent tout le monde...".

Bienvenue à Pierre-Châtel, sur le plateau Matheysin, 1 500 habitants répartis entre le bourg centre et le hameau de La Festinière. Ici le maire sortant Alain Villard a été élu en 2014 après avoir été, depuis 2001, conseiller puis adjoint de l'ancien maire Michel Senor. Il dit à qui veut l'entendre qu'il aurait bien passé la main cette année en tête de liste mais apparemment personne n'en veut. Et pas plus contre lui qu'avec lui... Alors Alain Villard a tout de même "fait campagne" et organisé deux réunions publiques. Parce qu'écouter les habitants serait une des recettes du succès. "Nous on a tracé les grandes lignes, raconte le maire, il y a des projets qui sont incontournables comme l'assainissement etc... et il y en a d'autres qu'on peut adapter en fonction des attentes de la population". L'absence de concurrence? Ce n'est pas un problème pour Alain Villard qui estime travailler pour le bien commun et qui préférera toujours recruter une personne de valeur qui voudrait s'engager plutôt qu'il se lance sur une autre liste. "Vous savez ici on ne fait pas de politique...". Ce qui fait une liste dans une commune comme Pierre-Châtel c'est une vision partagée de l'avenir de la commune et de son bien être, pas l'étiquette adoptée lors des scrutins plus importants.

Une des deux écoles de Pierre-Châtel, au hameau de La Festinière © Radio France - Laurent Gallien

Le manque de temps pour s'engager

De toute façon les volontaires ne sont pas légion. "Je ne le sens pas personnellement", "Je n'ai pas le temps", sont les réponses que l'on obtient quand on pose la question de l'engagement. La fonction d'élu, et plus encore de maire, de village est entourée d'une réputation de difficulté, de complexité, de temps à consacrer qui lui confère une certaine aura et inspire le respect, mais décourage aussi. Alors au final, et "parce que quand on s'engage il faut le faire à fond", ce papa devant l'école préfère en rester à des activités associatives, en ayant néanmoins l'impression d’œuvrer pour la commune en permanence : "les élus vivent avec nous, au milieu de Pierre-Châtel. On se connait on se rencontre et quand on a une question ou quelque chose à dire on sait se trouver". Une démocratie très directe et participative en quelque sorte.

La campagne dans les commerces

Ces endroits où l'on se croise souvent dans un village ce sont les écoles mais aussi les assemblées générale d'associations, le bar-tabac et, à Pierre-Châtel, l'importante boulangerie. Le manque d'entrain dans la campagne? Le manque d'une 2e liste? Bof... "Les gens sont peut-être un peu saturés" avance un client. Même écho chez les vendeuses : "non... ce n'est pas le principal sujet de discussion". Le premier intéressé ici c'est sûrement le boulanger lui-même, Jérôme Normand qui raconte : "en 2008 je me suis présenté sur une autre liste... on a pris une belle veste bien chaude". Il en rit le boulanger mais il le confesse il aimerait bien un jour participer à la gestion de la commune. "Quand j'aurais un peu plus de temps". Quand les jeux seront peut-être plus ouverts aussi... ou qu'il y aura une place dans l'équipe "titulaire".

Pierre-Châtel, près de la Mure en Isère © Radio France - Laurent Gallien