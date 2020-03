Municipales : David Rachline le maire de Fréjus est réélu dès le premier tour avec 50,6% des voix

Sans trop de surprise, le maire de Fréjus David Rachline a été réélu ce dimanche dès le premier tour des élections municipales. Le maire Rassemblement National obtient 50,6% des voix, une avance de 5000 bulletins. Toutefois, l'abstention est très élevée dans la ville : 61,9% des électeurs ne se sont pas déplacés pour aller voter, contre 31,5% au premier tour des municipales de 2014. Emmanuel Bonnemain arrive en deuxième position avec une liste divers centre (17,8%).

"Notre victoire est nette et large" - David Rachline

David Rachline s'est exprimé sur Facebook après l'annonce des résultats : 'La situation sanitaire que connaît notre pays a malheureusement dissuadé une partie des électeurs de se rendre aux urnes, malgré les précautions prises dans les bureaux de vote. Elles nous a également conduits à ne pas organiser de soirée électorale pour partager ce moment. En dépit de ces circonstances, notre victoire est nette et large. C’est celle du rassemblement et de la démocratie. Celle de Fréjus réunie, dont les élus vont se mettre sans tarder au travail pour notre ville et ses habitants."