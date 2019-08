Municipales 2020 : "Je souhaite que le débat soit à la hauteur des exigences des clermontois" annonce Olivier Bianchi

Pour l'instant seul candidat à la mairie de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi a fait sa rentrée politique ce mercredi. Avec deux idées en tête : continuer de concrétiser ses engagements de 2014 et lancer les nouvelles propositions pour 2020.

Clermont-Ferrand, France

"On est mobilisés. C'est une année excitante parce que c'est une année de rencontre avec les citoyens de Clermont", annonce Olivier Bianchi. Avec la perspective de cette année électorale, l'actuel maire clermontois compte bien dresser le bilan de ses six dernières années et montrer qu'il a honoré ses promesses : "Les citoyens vont pouvoir vérifier qu'on a tenu l'essentiel de nos engagements".

Pour l'instant, Olivier Bianchi dit être en discussion avec sa majorité. Il compte présenter un projet de 10-12 grandes idées d'ici le mois d'octobre ou novembre, avec un comité de campagne proche de ce qu'il s'est passé lors des dernières municipales. "La vision va être dans la continuité de ce qu'on avait dit en 2014. Il faut construire une grande métropole qui créée de la richesse, qui se développe, qui soit un point ancré au cœur du Massif Central mais en même temps il faut le faire avec un souci du bien-être, de la qualité de vie, des luttes contre les inégalités, d'émancipation des gens et de défense de l'écologie".

Pour ce développement qu'il veut "harmonieux", le maire de Clermont-Ferrand évoque notamment le réaménagement de la place des Salins : "avec une forêt urbaine, cette idée me parait être une proposition qui va dans le sens d'une nouvelle façon de vivre la ville en mesurant les impacts de la mutation écologique".

Aucun candidat ne fait face, pour le moment à Olivier Bianchi. Dans tous les cas, il compte sur un débat qui sera "à la hauteur des exigences des clermontois". Il dit se préparer à une campagne qui sera musclée : "J'espère que ce sera le plus courtois possible, sur l'intérêt général, les politiques publiques et pas simplement sur le parcours de tel ou tel ou sur la personnalité de l'un ou de l'autre."

Des nouveaux projets pour la fin du mandat

Dans le même temps de cette année de campagne, Olivier Bianchi compte s'atteler à de nouvelles batailles en temps que maire, en mettant l'accent sur des sujets peu évoqués jusque là dans son mandat. Avec notamment la mise en avant et la visite du site intergénérationnel du Clos des Vignes, le maire de Clermont-Ferrand souhaite souligner son implication pour le bien-être des personnes âgées. Dans sa ligne de mire également, l'écologie prend une nouvelle place avec plusieurs projets : l'aménagement des 63 cours d'écoles de la ville avec plus de verdures et des sols blancs pour réduire les réseaux de chaleur, mais aussi l'amélioration des pistes cyclables.

Olivier Bianchi veut aussi mettre les bouchées doubles dans le domaine de la culture : l'édition 2019 du festival Effervescence pourrait être la dernière. Il souhaite désormais centrer le travail de ses équipes sur la candidature de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne de la culture.