Municipales Denain : Le bastion de gauche dans le viseur du RN

Pour le premier tour des élections municipales, 6 candidats s'affrontent à Denain, dont la maire sortante socialiste Anne-Lise Dufour. Un fief de gauche, où plus de 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, convoité par le RN .

L'ancienne capitale du charbon et de l'acier à gauche depuis plus de 100 ans pourrait basculer au RN, parti absent pourtant en 2014, mais dont les scores grimpent à chaque scrutin. En 2017 c'est d'ailleurs Sébastien Chenu qui a pris le siège de député à la maire sortante socialiste Anne-Lise Dufour qui se représente. Ce scrutin s'annonce donc comme une sorte de remake des législatives. Face à eux 4 autres candidats

Sébastien Chenu, porte parole du RN, député du Denaisis

Sébastien Chenu, candidat RN à Denain © Radio France - Rafaela Biry Vicente

Pour l'emporter le parti de Marine Lepen présente un poids lourd, son porte parole, et donc député du Nord, Sébastien Chenu qui assure qu'il quittera l'assemblée nationale s'il est élu.

Sébastien Chenu tire à boulet rouge sur sa principale rivale l'accusant d'avoir dégradé l'image de la ville avec notamment ses liens supposés avec les frères musulmans (ce qu'elle dément formellement, elle a d'ailleurs porté plainte pour diffamation). Il dénonce la manque d'attractivité de la ville à cause de l'insécurité qui explose, + 70% selon lui, avec 3400 plaintes déposées

Ce sont des aides soignantes qui ont vu leurs voitures caillassées il y a quelques jours, du tapage diurne, du tapage nocturne, du racket...nous avons beaucoup de témoignages de Denaisiens qui n'en peuvent plus de cette insécurité

L'insécurité est donc au coeur du programme de 100 mesures de la liste Avec Sébastien Chenu, nous sommes Denain, il veut doubler les effectifs de la police municipale, créer une brigade canine, et un plan de lutte contre les toxicomanies.

Anne-Lise Dufour la maire socialiste sortante

Anne-Lise Dufour, maire sortante PS © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Un programme beaucoup trop coûteux pour Anne Lise Dufour. La maire socialiste qui repart avec une liste divers gauche Fiers d'être Denaisiens soutenue par le PC et le PS dénonce "une bataille très dure". "Je n'ai jamais connu un tel climat politique" dénonce t'elle.

Elue au premier tour en 2014 à plus de 59%, la sortante s'appuie sur son bilan pour garder son siège : petits déjeuners gratuits à l'école, bientôt un nouveau cinéma, une nouvelle piscine, la cantine à 1 Euro, et aussi la reconversion des friches d'usinor sur la zone des Pierres Blanches

L'entreprise de logistique Grimonprez est en train de créer 100 000m2 et 350 emplois pour les Denaisiens, avec une école de logistique. C'est là que Denain est tombée avec la fermeture d'usinor, mais c'est là que Denain va renaître

La maire sortante qui propose pour ce mandat la gratuité des transports, la création d'une annexe de l'université de Valenciennes, dédiée aux soins à domicile, ou encore le prêt de véhicules pour des demandeurs d'emploi qui viennent de retrouver du travail.

Ahmed Hebbar, DVG, mari de l'ancienne candidate aux législatives

Ahmed Hebbar, candidat DVG © Radio France - Rafaela Biry Vicente

Face à eux, Ahmed Hebbar, qui mène une liste DVG Denain pour tous, tous pour Demain. C'est le mari de l'ancienne candidate marcheuse aux législatives, également candidate aux municipales en 2014, Sabine Hebbar qui est d'ailleurs sur la liste de son mari. Pour le médecin, la ville n'est plus gérée "j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion". Sa priorité c'est l'emploi, dans une ville où 50% des demandeurs d'emploi sont des chômeurs longue durée, il veut inscrire Denain dans le dispositif Territoire O chômeurs, mais aussi créer une cellule emploi au sein de la mairie

Une cellule qui permettrait de recevoir Pôle Emploi, des permanences de la mission locale, avec un adjoint dédié ! L'emploi c'est le levier qui permet de résoudre les problèmes d'insécurité, de vivre ensemble et qui permettra de sortir de l'assistanat

Djemai Drici, SE, conseiller municipal d'opposition depuis 2014

Djemai Drici, candidat SE © Radio France - Rafaela Biry Vicente

Djemai Drici se présente pour la 2° fois, en 2014 il avait obtenu près de 6% des voix, sans étiquette il est la tête de la liste Rassemblement Denaisien. Il dénonce l'obsession de Sébastien Chenu sur l'insécurité dans la ville, et mise sur une meilleure formation de la jeunesse dont plus de 50% est au chômage pour relever la ville quitte à obliger les jeunes à se former

Donner des revenus, du RSA, sans contrepartie, c'est engraisser la précarité ! il faut vraiment aider ses jeunes à reprendre la voie du travail, c'est l'avenir de Denain

Autre priorité pour lui la santé, dans une ville où tous les indicateurs sont au rouge. Il souhaite par exemple renforcer les actions de prévention en matière de grossesses précoces, de lutte contre l'obésité, etc.

Yvon Riancho, ancien adjoint de l'ancien maire communiste

Un des premiers à se présenter, le socialiste qui a tenté la mairie de Douchy les Mines en 2014 et qui retente sa chance à Denain, où il avait été adjoint sous le mandat de Patrick Roy. Avec sa liste Tous citoyens Unis pour Denain

il prend comme modèle la ville de Grande Synthe "pour un développement écologique et responsable de la ville" et propose notamment un revenu municipal d'insertion, un complément d'aides qui pourrait atteindre 1000 euros, en échange de 20h de travail par semaine et d'une formation obligatoire

Jacky Boucot, LO

Enfin Jacky Boucot, se représente pour Lutte Ouvrière. En 2014, il avait obtenu 7.63%. Il veut "faire entendre la voix des travailleurs" à Denain.