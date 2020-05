Municipales : dernière ligne droite avant le dépôt des listes

Les discussions s'accélèrent entre les listes qui veulent faire alliance au second tour. Les candidats ont jusqu'à mardi pour prendre rendez-vous en préfecture et déposer leur liste.

S'unir pour battre le maire sortant

C'est le cas à Romans où Thomas Huriez ( 25% ) tente de fédérer avec lui les deux listes de gauche pour opposer un front uni face à la maire sortante, Marie-Hélène Thoraval qui a obtenu plus de 46 % des suffrages à l'issu du premier tour. Thomas Huriez discute toujours avec Isabelle Pagani ( 11% ) et la liste proche de la France Insoumise emmenée par Julie Maurel ( 17% ). Sur le papier, ces trois listes ont recueilli 53 % des suffrages au premier tour. Mais la politique, ce ne sont pas des mathématiques. Même en cas d'alliance, les électeurs de la France Insoumise donneraient-il leur voix à ce jeune patron d'une fabrique de Jeans ? Pas certain.

A Bourg-les-Valence, les discussions se poursuivent également entre les deux listes de gauche. Wilfrid Pailhès ( 37% ) a accepté de renoncer à ces liens avec la République en Marche : plus de soutien du parti présidentiel et plus de candidat sur sa liste. C'était un préalable imposé par Alexandre Pothain ( 15% ) avant toute discussion. Les deux hommes de gauche estiment qu'une fusion de leur deux listes permettrait de battre la maire sortante, Marlène Mourier qui a obtenu plus de 48% au premier tour.

Même stratégie à Aubenas. La liste divers gauche de Patricia Roux ( 15% ) tente de fédérer EELV ( 13% ) et la liste de la gauche radicale ( 12% ). Les discussions sont toujours en cours. Face à la gauche, le maire sortant Jean-Yves Meyer qui est arrivé en tête ( 34% ) et Roger Kappel ( 16% ) qui a fusionné sa liste avec celle d'Alexandra Cauquil ( 8,7% ), tous les deux de centre droit.

Les départs et les retours

A Die, ce sera un duel entre le maire sortant Gilbert Trémolet ( 39% ) et la liste divers gauche d'Isabelle Bizouard ( 37 % ). Philippe Leeuwenberg jette l'éponge. Sa liste avait pourtant obtenu 25 % des suffrages. Philippe Leewenberg a été un des principaux leader de la lutte pour la sauvegarde de la maternité de Die. Il évoque des dissensions au sein de sa liste pendant le confinement.

A Annonay, ce sera une quadrangulaire. En fait on va rejouer le premier tour sans l'extrême gauche ( 2,45% ). C'est la liste de Jérôme Dozance (11%) qui crée la surprise en se maintenant. Celui qui mène une liste issue de la société civile et sans appartenance politique explique-t-il avait fait savoir à l'issu du premier tour qu'il se retirait. Changement de programme après le confinement : sa liste sera présente. Jérôme Dozance dit vouloir soutenir l'économie locale après le confinement qui a mis de nombreuses entreprises en difficulté. Outre la liste de Jérôme Dozance, il y aura la liste divers gauche de Simon Plénet, (40%), la liste de droite de Marc-Antoine Quenette ( 32% ) et la liste écologie de Denis Neime ( 13%).

A Montélimar, on s'achemine vers une triangulaire puisque la députée LREM Alice Thourot ( 11% ) ne se présente pas au second tour. Reste donc en lice , la liste de centre droit de Julien Cornillet arrivé largement en tête ( 34%). La liste divers gauche de Catherine Coutard ( 25 % ) et la liste de centre droit du maire sortant Franck Reynier ( 24% ). La liste d'extrême droite de Raphaël Rosello avec un peu plus de 4 % des suffrages ne peut pas se maintenir.