Municipales- Des fusions contre les maires sortants à Saintes et Rochefort

A Saintes comme à Rochefort, les listes s'unissent pour chasser les maires sortants à l'issue du second tour des élections municipales le 28 juin. Trois listes à Saintes et deux à Rochefort fusionnent pour apporter du "renouveau".

"Il fallait s'unir pour rallier une majorité de Saintais, maintenant on répond déjà aux attentes de 39% d'entre eux." Pierre Dietz, tête de la nouvelle liste d'union à Saintes est clair : il s'agit d'avoir du poids pour le second tour des élections municipales le 28 juin.

39% c'est en fait l'addition des scores au premier tour de sa liste, de celle de l'autre centriste Pierre Maudoux et de celle de la candidate écologiste Renée Benchimol-Laurribe. C'est surtout bien plus que les 21,6% qui ont permis au maire sortant divers droite Jean-Philippe Machon de virer en tête au soir du premier tour juste devant son ancien adjoint Bruno Darpron. Car les trois alliés ne s'en cachent pas, l'objectif est surtout de rompre avec la politique de ces six dernières années à Saintes.

Un grand moment pour la démocratie saintaise

Cette union s'est faite "sans effort et sans renoncement" certifie Pierre Maudoux. "Au contraire c'est une synergie de programmes complémentaires équilibrée pour que tout le monde s'y retrouve, c'est parfait, c'est un grand moment pour la démocratie saintaise." Et même pour les postes, l'équilibre est strict, en cas de victoire, Pierre Dietz sera maire, Renée Benchimol-Laurribe sa première adjointe et Pierre Maudoux sont deuxième adjoint.

La candidate écologiste que l'on n'attendait pas forcément là. Créditée de moins de 10% des voix au premier tour, elle avait besoin d'une alliance pour être présente au second mais on l’imaginait plutôt avec la gauche, une option vite balayée : " la gauche voulait faire gagner la gauche, nous on veut faire gagner Saintes donc ce n'est pas notre intérêt personnel qui est le moteur de la négociation c'est l'écologie et les Saintais. Sans cette alliance avec les centristes on aurait préféré se ranger à l'avis des Saintais et ne pas être au second tour".

C’est donc une quandrangulaire qui attend les Saintais pour le second tour des municipales avec cette nouvelle liste d'union, celle du maire sortant Jean-Philippe Machon, celle de son ancien adjoint Bruno Darpron et celle du candidat de gauche Rémy Catrou.

A Rochefort, "la même volonté d’un renouveau pour la ville "

Les scénarios se ressemblent. A Rochefort, comme à Saintes, il s'agit de contrer le maire sortant. Avec une différence notable : Hervé Blanché est sorti largement en tête du premier tour du scrutin avec plus de 44% des voix et près de 23 points d'avance sur le candidat de gauche Rémi Letrou là où l'élection saintaise se joue à quelques dizaines de voix près.

Le centriste Alexis Blanc, qui a récolté 13,94 % des suffrages au premier tour, a donc décidé de se rallier à la liste 100% Rochefort de Rémi Letrou créditée de 21,58% des voix en mars et de s'effacer. Dans un communiqué de presse, le candidat de gauche souligne : "cette fusion n’aurait pas été possible sans la décision d’Alexis Blanc, tête de liste, qui s’est retiré pour laisser ses colistiers continuer à œuvrer pour le devenir de notre Ville".

Et comme à Saintes, l'objectif est affirmé : " nous avons chacun de notre côté la même volonté d’un renouveau pour Rochefort. La fusion des deux listes donne un nouvel élan à ce second tour, elle est porteuse d’espoir pour de nombreux Rochefortais qui l’attendaient. Par cette décision, une grande dynamique est en train de se construire. Ensemble désormais nous allons vers la victoire. "

A Rochefort, c'est donc un duel qui se profile entre le maire sortant Hervé Blanché et la nouvelle liste 100% Rochefort de Rémi Letrou.