Municipales : des mesures de précaution contre le coronavirus dans les bureaux de vote de Saint-Ay

Le premier tour des élections municipales 2020 a lieu ce dimanche 15 mars. Le scrutin est maintenu malgré l'épidémie de coronavirus qui se répand en France, mais des mesures de précaution spécifiques ont été prises dans les bureaux de vote.

Exemple à Saint-Ay près de Beaugency. La commune de 3 454 habitants compte trois bureaux de vote, dont un dans le groupe scolaire François Rabelais, rue de la Métairie.

Un espace repensé pour éviter la proximité

Première mesure : un marquage au sol, pour maintenir des distances de sécurité entre électeurs.

Dans la file d'attente vers la table d'accueil, de l'adhésif a été installé au sol tous les mètres. © Radio France - Mathilde Bouquerel

"On a placé de l'adhésif tous les mètres dans la file d'attente vers la table d'accueil, pour que les votants s'espacent d'autant", détaille Cécile Angosto-Durand, agent à la mairie de Saint-Ay, "On a installé le même dispositif pour accéder aux isoloirs et après, à la table de l'urne."

Stylos individuels et disparition des rideaux

Pour éviter au maximum les contacts entre électeurs et assesseurs, mais aussi entre votants eux-mêmes, la mairie a dû également repenser le processus de vote. Avec notamment un problème : le stylo d'émargement, qui passe de main en main d'habitude.

La mairie de Saint-Ay a acheté mille stylos, placés dans des paniers tapissés de plastique. © Radio France - Mathilde Bouquerel

La mairie de Saint-Ay a donc acheté mille stylos, qui sont placés dans des paniers tapissés de plastique "parce que le tissu peut garder les microbes", précise Cécile Angosto-Durand, "La personne à l'accueil portera des gants et elle _donnera des stylos aux personnes qui n'auront pas apporté les leurs_. Les votants pourront les déposer dans un autre panier à la sortie."

La possibilité de se laver fréquemment les mains

Assesseurs comme électeurs auront également la possibilité de se laver fréquemment les mains. Du gel hydroalcoolique sera mis à leur disposition et un fléchage indiquera des toilettes ouvertes pour l'occasion.

Des toilettes seront ouvertes pour l'occasion, afin qu'assesseurs comme électeurs puissent se laver les mains régulièrement © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le président du bureau et ses assesseurs porteront également une attention particulièrement aux électeurs les plus âgés. Ils les inviteront notamment à accéder en priorité à la table d'accueil, aux isoloirs et à l'urne.