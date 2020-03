Municipales à Tonnerre : deux candidats s'opposent à la maire sortante

Jusqu'aux élections municipales les 15 et 22 mars prochains, France Bleu Auxerre fait le tour des villes de l'Yonne. Aujourd'hui zoom sur Tonnerre où deux candidats s'opposent à la maire sortante. Au coeur des programmes : faire revenir l'emploi et redynamiser la ville.

Le 15 mars prochain les Tonnerois voteront pour leur nouveau maire : trois candidats s'affrontent. La maire sortante, la Centriste Dominique Aguilar avec sa liste "Tonnerre ma ville" aura face à elle Cédric Clech, candidat sans étiquette à la tête de la liste "Un avenir pour Tonnerre, avec vous" et Nabil Hamam qui porte la liste "Tonnerre en Bourgogne". Parmi les grands enjeux : l'emploi, la redynamisation du centre-ville et la rénovation du bâti.

L'emploi à Tonnerre a longtemps rimé avec J 2 T, filiale de Thompson. L'usine qui a compté jusqu'à 1300 salariés a fermé en 2004. Depuis le taux de chômage à Tonnerre Frôle les 20% contre 10% en moyenne en France. La ville a également perdu près de 2000 habitants en 20 ans, elle en compte aujourd'hui un peu moins de 5000.

Nabil Hamam, candidat sans étiquette, tête de liste de "Tonnerre en Bourgogne". © Radio France - Lila Lefebvre

Le candidat sans étiquette Nabil Hamam y a travaillé une vingtaine d'année mais il ne juge pas souhaitable de voir revenir un entreprise de cette taille "le mono-emploi n'est pas bon, nous privilégierons l'implatation de petites entreprises". La liste "Tonnerre en Bourgogne" propose ainsi une aide administrative à l'installation et une politique d'aide aux propriétaires pour mettre à disposition les bâtiments vacants.

De grands travaux

Une aide financière à l'installation des entreprises c'est un des projets phares du candidat Cédric Clech et de sa liste "Un avenir pour Tonnerre". Mais pour lui il faut d'abord faire un grand coup de ménage dans le centre-ville : "le Tonnerrois est un peu le poumon de l'Yonne mais c'est un poumon avec une tumeur, pour faire venir l'attractivité il faut rendre la ville belle" . Dans les projets : aider les riverains à nettoyer les façades, refaire les routes et les trottoirs du centre ou encore la place place de Marguerite de Bourgogne.

Cédric Clech, candidat sans étiquette à la tête de la liste "Un avenir pour Tonnerre, avec vous !". © Radio France - Lila Lefebvre

Point de grands travaux dans le programme de la liste "Tonnerre ma ville", de la maire sortante Dominique Aguilar. Avec un lycée, un complexe sportif, une médiathèque ou encore un cinéma, elle estime que Tonnerre est "équipée". Dominique Aguilar veut elle miser sur le tourisme et l'emploi viticole notamment via une communication intense de la municipalité. La maire sortante aimerait pouvoir également poursuivre les projets mis en place sous sa mandature : il y a deux an elle a signé avec la Région un contrat de revitalisation Bourg-centre, il prendra fin en 2021.

Dominique Aguilar, candidate centriste, tête de liste de "Tonnerre ma ville". © Radio France - Lila Lefebvre