Municipales Dordogne : chaque matin un candidat aux municipales dévoile son programme sur France Bleu Périgord

A partir du lundi 8 juin, France Bleu Périgord donne la parole chaque matin à un candidat aux élections municipales dans les communes où les électeurs sont appelés à voter pour le second tour le 28 juin prochain.

Pour le second tour des élections municipales, France Bleu Périgord invite chaque matin un candidat d'une commune encore en lice pour le second tour le 28 juin prochain. A 7H45, la tête de liste d'une des 13 communes de plus de 1000 habitants dont les électeurs sont appelés à voter présentera son programme. Ce lundi 8 juin, c'est Vincent Belloteau, tête de liste " Agissons ensemble" à Coulounieix-Chamiers qui sera l'invité de France Bleu Périgord.

En Dordogne, sur les 49 communes où les électeurs sont appelés à voter, 13 comptent plus de 1000 habitants. Dans ces communes il y aura une quadrangulaire, huit triangulaires et quatre duels.

Bergerac : 4 listes

Coulounieix-Chamiers : 2 listes

Cubjac : 3 listes

Jumilhac-le-Grand : 3 listes

Le Bugue : 3 listes

Montpon-Ménestérol : 3 listes

Neuvic : 3 listes

Nontron : deux listes

Périgueux : 3 listes

Ribérac : 3 listes

Saint-Astier : 2 listes

Sanilhac : 2 listes

Sarlat : 3 listes

Les interviews seront à retrouver sur francebleu.fr