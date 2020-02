Elections Municipales : Edouard Philippe au Havre revendique des colistiers "pas d'accord sur tout"

Le Havre, France

Édouard Philippe a présenté ses dix premiers colistiers, tous nouveaux dans cette aventure électorale et tous en position éligible. Des Havrais de longue date ou fraîchement installés, qui viennent d'horizons très différents mais qui partagent la même ambition pour leur ville.

Il y a une médecin gérontologue, un ingénieur en écologie marine, une infirmière libérale, des chefs d'entreprise, un professeur d'histoire géographie ou encore un commerçant à la retraite. Edouard Philippe entraîne aussi derrière lui deux personnalités bien connues du monde sportif au Havre : Thierry Uvenard, le coach des footballeuses du HAC, et Oumou Niang Fouquet, la présidente du HAC Handball.

Oumou Niang Fouquet, issue du quartier de Caucriauville, est aussi engagée politiquement : elle est conseillère régionale socialiste de Normandie. Elle était même dans l'opposition quand Édouard Philippe était maire, avant de démissionner du conseil municipal en 2016. Elle prévient: "Je ne serai pas d'accord avec tout ce qui se passe" mais elle apprécie chez le candidat son "écoute" et sa "bienveillance".

Le Premier ministre compte même sur sa liste une avocate havraise contre la réforme des retraites. "Elle garde sa liberté de penser, elle a parfaitement raison", affirme-t-il. Pour Me Caroline Leclercq, c'était une "condition de mon engagement". Mais elle tient à distinguer l'engagement havrais d’Édouard Philippe et sa politique nationale.

La permanence de campagne d'Edouard Philippe au Havre vendredi matin. © Radio France - Anne Bertrand

Le Premier ministre revendique haut et fort cette diversité d'opinion. Et ce n'est pas un hasard, dans une période où lui même reconnaît que "les tensions sont vives" et où "certains semblent oublier ce qu'est un débat démocratique". Il n'a pas évoqué directement sa permanence de campagne dégradée la veille, avec ces mots sur le mur "Dégage Doudou, Le Havre est à nous", mais on se doute bien qu'il y pensait.

Les autres candidats déclarés au Havre sont :