Municipales : Edouard Philippe est candidat tête de liste dans sa ville du Havre

Edouard Philippe est candidat tête de liste aux élections municipales dans sa ville du Havre. Le Premier ministre l'annonce ce vendredi sur France Bleu Normandie et dans le journal Paris-Normandie, à quelques heures d'une réunion publique de lancement de campagne.

Edouard Philippe est candidat aux élections municipales au Havre. Et il se lance dans la bataille en tête de liste. Le Premier ministre l'annonce ce vendredi matin sur France Bleu Normandie et dans les colonnes de Paris-Normandie, à quelques heures du lancement de la campagne de la République en Marche dans la ville normande.

On savait que sa décision n'allait plus tarder puisque le Premier ministre participe à une réunion publique ce vendredi soir à 19 heures avec le maire sortant LR du Havre, Jean-Baptiste Gastinne, la députée Agir Agnès Firmin-Le Bodo et la sénatrice LR Agnès Canayer.

Très attaché à sa ville

Édouard Philippe est toujours resté très attaché à la ville du Havre dont il a été le maire de 2010 à 2017 avant d'être nommé à Matignon par Emmanuel Macron. Il est actuellement l'un des 41 conseillers municipaux du Havre. Et il vient régulièrement passer du temps en famille dans sa ville. Il y était encore le week end dernier.

« On n'est jamais candidat ailleurs qu'à l'endroit qu'on a dans ses tripes et moi, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée. Si un jour, je devais être candidat aux municipales, je ne vois pas où cela pourrait être ailleurs qu'au Havre », avait déclaré Édouard Philippe le 8 septembre dernier. A l'époque, son nom circulait pour la ville de Paris. Il avait écarté cette hypothèse.

« Il y a déjà un excellent candidat LREM investi à Paris, il s’appelle Benjamin Griveaux » avait indiqué le Premier ministre devant les militants, ajoutant que sa candidature dans la capitale n’aurait « aucun sens ».

C'est le 24 octobre 2010 qu'Edouard Philippe s'est assis pour la première fois dans le fauteuil de maire du Havre, six jours après la démission d'Antoine Rufenacht qui l'avait choisi comme dauphin pour lui succéder.

Une succession en douceur qui a laissé du temps au temps. La greffe a pris entre les Havrais et Edouard Philippe tant est si bien que le maire sortant a été élu dès le premier tour des municipales de 2014 avec 52% des voix.

Une campagne plus rude qu'en 2014

La bataille sera sans doute plus rude cette fois dans cet ancien bastion communiste, après les gilets jaunes et alors que débute le débat sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale.

Edouard Philippe aura sur sa route la liste menée par le député PCF Jean-Paul Lecoq. Autre adversaire, le conseiller municipal Europe Ecologie Les Verts, Alexis Deck, qui mènera une liste avec le PS.

Les autres listes annoncées sont celles de Frédéric Groussard du Rassemblement National , Béatrice Canel Depitre pour le parti animaliste ainsi que la liste Vivre Le Havre qui n'a pas encore choisi son numéro un.