Municipales : EELV dénonce des coalitions anti-climat dans 4 grandes villes dont Bordeaux

A 10 jours du second tour des municipales, le Secrétaire National d'Europe Ecologie les Verts Julien Bayou dénonce les coalitions "anti-climat" mises en place par LR et LREM dans 4 grandes villes dont Bordeaux. Des alliances ayant pour seul point commun selon lui de vouloir battre l'écologie.

EELV dénonce des coalitions anti-climat à Bordeaux, Tours, Toulouse et Strasbourg

Le Secrétaire National d'EELV Julien Bayou a dénoncé mardi la "coalition anti-climat" mise en place selon lui par La République en Marche et Les Républicains dans plusieurs grandes villes, notamment à Lyon, Bordeaux, ou Toulouse pour le second tour des municipales le 28 juin.

"Il y a un front anti-écolo qui se crée", "assure Julien Bayou. "LR et LREM organisent une coalition anti-climat pour bloquer les écologistes à Bordeaux, Toulouse, Tours et Strasbourg" poursuit-il.

A Bordeaux, le candidat vert Pierre Hurmic arrivé aux coudes à coudes le soir du 1er tour avec le maire sortant Nicolas Florian (34% chacun, 96 voix d'écart) va même plus loin.

Cette alliance Florian-Cazenave à Bordeaux, c'est de la tambouille électorale d'un autre monde, dont plus personne ne veut aujourd'hui. Pierre Hurmic

Nicolas Florian (LR) et Thomas Cazenave (LREM) se sont en effet entendus à Bordeaux pour fusionner leurs listes en vue du second tour, le maire sortant gardant le Palais-Rohan et laissant la Métropole à Thomas Cazenave en cas de victoire.

Une alliance qui sera au cœur du débat entre les 3 candidats Nicolas Florian, Pierre Hurmic et Philippe Poutou, à suivre ce mercredi soir sur France Bleu Gironde entre 18h et 19h.