Municipales en Alsace : "Donner envie de vivre à Sainte-Marie-aux-Mines"

Sainte-Marie-aux-Mines, France

Claude Abel est en train de boucler son troisième mandat de maire de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) et il en redemande. Pas fatigué pour un sou, "ça a passé très vite" dit-il, il explique vouloir "continuer à être au service de mes habitants et relever les différents challenges qui se posent à nous". Sur quels thèmes le sortant compte-il batailler ? A peu près sur tout. "les services aux habitants, les associations, les équipements, les commerces, l'emploi l'équilibre de nos forêts, la nature, l'environnement".

Le sortant Claude Abel © Radio France - Olivier Vogel

Pour Noëllie Hestin, 34 ans, le challenge c'est de détrôner Claude Abel. La jeune femme reprend le flambeau de son mari, Mathieu Hestin, qui s'était lancé dans la course aux municipales il y a six ans à Sainte-Marie. Pour elle, il faut changer de braquet et donner envie de vivre à Sainte-Marie aux Mines. "je veux que la façon de faire de la politique change et que l'habitant soit au cœur des projets qui seront montés". Noëllie Hestin explique qu'elle veut "travailler sur la qualité de vie et _impulser une vraie redynamisation du centre-ville_" et faire en sorte que les gens et les entreprises aient "envie de venir".