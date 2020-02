Municipales en Alsace : à Fegersheim, un candidat, une route et des riverains exaspérés

Fegersheim, 5800 habitants dans l'eurométropole, au sud de Strasbourg. Une commune connue pour sa zone d'activité et sa route qui la traverse, la départementale 1083, empruntée chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules. Et alors que le département devait piloter une série d'aménagements -une tranchée couverte, des murs anti-bruit et un déplacement d'un tronçon plus à l'ouest- pour soulager les riverains, l'axe vient de passer sous la bannière de l'Eurométropole et le projet, d'un montant total de 40 millions d'euros hors taxes, est au point mort. Voici sa présentation qui date de 2012:

Ce réaménagement de la départementale 1083 est un sujet sans être un enjeu électoral, au grand désespoir des riverains. Il faut dire que le maire sortant, Thierry Schaal, est seul candidat à sa succession.

Thierry Schaal, maire de Fegersheim, seul candidat à sa succession © Radio France - Olivier Vogel

c'est un sujet de la prochaine mandature en liaison avec l'Eurometropole. Thierry Schaal, le maire de Fegersheim

Mais les riverains de cet axe emprunté chaque jour par plus de 40.000 véhicules sont particulièrement désabusés. Il y a le bruit, la pollution et les dangers de cette circulation dense mais surtout les promesses qu'on leur fait depuis plus de 40 ans pour améliorer la situation. "On nous avait promis le souterrain, la déviation mais depuis 45 ans qu'on habite ici c'est toujours pareil" regrette Marie-France qui habite à quelques mètres de la route. Patrick, son mari, surenchérit: "Je pense que ça ne se fera jamais, on n'y croit plus".