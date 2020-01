Municipales en Alsace : à Plobsheim, la maire jette l'éponge après un mandat

On part en campagne, épisode 4. Aujourd'hui, on vous emmène à Plobsheim, dans le Bas-Rhin. Anne-Catherine Weber en est maire depuis 2014. Mais elle a décidé de ne pas se représenter, notamment à cause des baisses de dotations de l'Etat.