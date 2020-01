Municipales en Alsace : à Romanswiller, le traumatisme des inondations

Romanswiller, France

Dominique Hermann peut raconter précisément ce qu'il faisait le 7 juin 2016 : "l'après-midi, je fauchais sur le terrain de ma fille, et je voyais que le ciel commençait à devenir sombre. et là on m'a appelé pour me dire attention Dominique l'eau arrive".

L'eau monte très rapidement, des coulées de boue déferlent dans les rues. A l'époque, Dominique Hermann parle de "mini tsunami". Il a juste eu le temps de mettre tous les habitants à l'abri, avec l'aide des pompiers et des gendarmes. Il n'y a pas eu de blessés. Une quarantaine d'habitations ont été endommagées.

Pas encore de travaux dans la commune pour éviter de nouvelles inondations

Assureur de formation, Dominique Hermann a pu aider les habitants pour constituer leur dossier de sinistre. Des travaux auront lieu dans la commune pour éviter de nouvelles inondations, le dossier sera ficelé dans l'année. Par contre, ce n'est plus du ressort de la commune mais de la communauté de communes. Beaucoup d'habitants estiment que cela ne va pas assez vite.

Dominique Hermann se sent responsable de ce qui s'est passé. "On se dit, mince, si on avait fait quelque chose avant. J'aurais bien aimé que pendant mon mandat, on ait pu trouver une solution" regrette-t-il.

Comme un symbole, la mairie a également été inondé. Dominique Hermann a racheté un autre local. Il aimerait bien s'y installer dans la durée. Fin janvier, il annoncera aux habitants qu'il se représentera pour un second mandat.