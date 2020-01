Municipales en Alsace : à Thal-Marmoutier, le maire veut continuer d'accueillir des réfugiés

On part en campagne, épisode 3. Jean-Claude Distel accueille des réfugiés dans sa commune de Thal-Marmoutier depuis 2017, suite à un appel aux maires lancé par Emmanuel Macron. Ciblé par des tags haineux l'année dernière, il ne compte pas arrêter sa politique d'accueil des demandeurs d'asile.

Thal-Marmoutier, France

Pour Jean-Claude Distel, en tant "qu'élu de la République", accueillir des réfugiés est "un devoir". Depuis deux ans, plusieurs centaines de demandeurs d'asile sont venus passer quelques mois à Thal-Marmoutier, village à quelques kilomètres de Saverne, avant d'être relogés ailleurs en France.

C'est un devoir d'humanité d'accueillir les réfugiés

Le sixième groupe de réfugiés est arrivé fin novembre 2019. Une cinquantaine d'hommes, de femmes et d'enfants originaires d’Érythrée, d’Éthiopie ou de Centrafrique. "Quand on voit dans quel niveau de précarité, surtout psychologique, ils arrivent, je me dis que c'est un devoir d'humanité de les accueillir", explique le maire, élu pour la première fois en 2008.

Visé par des tags haineux

Une politique d'accueil qui lui a valu d'être personnellement visé par des tags haineux l'an passé. Mais Jean-Claude Distel ne se laisse pas intimider : "Ça m'a affecté bien sûr, mais je reste droit dans mes bottes. Je continue."

S'il est réélu en mars pour un troisième mandat, Jean-Claude Distel pourrait héberger des demandeurs d'asile de manière pérenne. "On n'a pas encore tous les détails mais le but serait de les installer tout de suite pour faciliter leur intégration", détaille l'élu.

Aucun autre candidat aux municipales ne s'est pour l'instant déclaré à Thal-Marmoutier.