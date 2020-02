Municipales en Alsace: Bellefosse où la plus jeune maire de France brigue son 8ème mandat

On part en campagne, épisode 20, avec pour étape Bellefosse dans la Haute Vallée de la Bruche. La maire, Alice Morel, brigue un 8ème mandat, c'est la seule candidate. Elle était la plus jeune maire de France quand elle a été élue pour la première fois en 1977

Bellefosse, France

C'est en 1977 qu'Alice Morel a décroché son premier mandat de maire de Bellefosse, elle avait à l'époque 21 ans et était étudiante en sciences politiques à Strasbourg. La plus jeune maire de France a enchainé sept mandats d'affilée dans cette commune de montagne de 150 habitants, elle en brigue un 8ème avec la même fougue qu'à ses 20 ans en s'adaptant aux nouveaux défis. Car protéger la planète c'est déjà prendre soin de son village où les bâtiments communaux sont rénovés aux normes BBC, bâtiment basse consommation et où l'éclairage public fonctionne avec des ampoules LED moins énergivores avec une intensité réduite la nuit.

Mais si Alice Morel a été la plus jeune maire de France en 1977, ambitionne-t-elle pour autant de devenir la plus vieille maire de France ? "Il y a encore de la marge" dit-elle. L'élue âgée de 64 ans précise que la moitié des maires de France sont encore plus âgés qu'elle. Et pour rester jeune, Alice Morel mise notamment sur le sport, son village de Bellefosse vient de décrocher le label terre de jeux 2024 pour booster le sport dans le quotidien des habitants et relayer les JO de Paris.