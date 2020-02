Municipales en Alsace : dans les campagnes, les commerces se meurent

Alsace, France

A Plaine, dans le Bas-Rhin, il n'y a plus de commerce depuis septembre 2018. La boulangerie, qui faisait aussi "bistrot, tabac et épicerie", précise le maire Pierre Grandadam, a disparu dans un incendie.

Depuis, "il y un grand vide au cœur du village", déplore l'élu. Le terrain a été entièrement rasé en décembre 2019, et les anciens dirigeants ont quitté Plaine. Pierre Grandadam s'inquiète de ne pas trouver de repreneur.

229.000 euros de subventions

Heureusement, d'autres villages alsaciens réussissent à sauver leurs commerces de proximité. C'était une priorité pour Brigitte Neiter, élue maire de Diebolsheim (Bas-Rhin) en 2014. Grâce à 229.000 euros de subventions, l'épicerie "Au plus près" a ouvert en avril 2019. Un magasin de 78m2, qui fourni "des produits de première nécessité mais aussi des produits locaux", précise la gérante, Charline Maugin.

Si la maire s'est battue pour maintenir un magasin à Diebolsheim, c'est parce que "c'est un lieu de rencontre et de convivialité qui me semble essentiel pour un village." Même si les prix sont un peu plus élevés qu'en grande surface, le succès de l'épicerie "Au plus près" est au rendez-vous : Charline Maugin accueille 70 clients par jour.