Municipales en Alsace: l'aéroport, un atout pour la commune d'Entzheim

Avec un aéroport international sur le banc de la commune, il y a eu des temps où les habitants étaient inquiets pour leurs oreilles. Mais aujourd'hui la structure fait partie du décor. Daniel habite sur place depuis 1975. Il explique que les avions ne survolent pas la commune et qu'il ne les entend presque plus, surtout depuis que la base aérienne militaire n'existe plus.

Pour le maire Jean Humann, seul candidat à se réélection, l'aéroport est un sacré atout, une aubaine financière car la zone d'activité qui en dépend représente en matières de taxes le produit le plus élevé de l'Eurométropole par rapport au nombre d'habitants, 2400. Et avec plus de mille salariés qui travaillent sur place, l'aéroport est le premier employeur de la commune.