Municipales en Alsace : Erstein veut revivifier son centre-ville

A 20 km de Strasbourg, à 52 km de Sélestat, Erstein se repense.

Comment revitaliser le centre d'Erstein ? Comment faciliter les déplacements de ses 11.000 habitants ?

Beaucoup empruntent la RD 1083, l'ancienne RN 83, très chargée le matin, pour partir travailler. Et de nombreux habitants prennent leur voiture pour se rendre à la gare, de l'autre côté de la route départementale, à trois kilomètres de la mairie. A pied ou à vélo, le trajet est long et peu agréable.

Du coup, les trois listes en présence proposent d'améliorer la desserte de la gare.

Le parking de la gare d'Erstein borde la RD 1083 © Radio France - Corinne FUGLER

Deux jeunes têtes de liste

Michel Andreu, 23 ans, issu des Républicains, attaché parlementaire de la sénatrice LR Esther Sittler, qui mène une liste sans étiquette, "un avenir pour Erstein", aimerait lancer une navette gratuite pour relier le centre-ville à la gare : "si on met en place une navette financée par la commune, à titre expérimental, on aura déjà gagné un certain combat écologique. Et on va pouvoir fluidifier le trafic".

Un autre jeune de la commune, Kévin Diebold, 25 ans, responsable de la branche "jeunesse" du Rassemblement national dans le Bas-Rhin, qui mène la liste divers droite "rassembler Erstein", veut installer trois stations de location de vélos pour faciliter les mobilités dans la commune.

Et repenser les arrêts de bus pour soulager l'avenue de la gare, particulièrement embouteillée le matin : "il y a des bus qui s'arrêtent et qui ralentissent encore davantage la circulation. Ce que, moi, je veux mettre, c'est des arrêts de bus déportés. Comme ça, quand les bus vont s'arrêter, ils pourront éviter de créer des embouteillages supplémentaires. Pour la gare et le centre-ville, il n'y a pas lieu d'avoir des navettes, car il y a un réseau de bus CTBR qui existe déjà. "

Repenser l'accès à la ville

Le maire sortant, Jean-Marc Willer, ne se représente pas. Son adjoint à la cohésion sociale, Patrick Kiefer, défend un programme qui ressemble beaucoup à celui de Michel Andreu. On y retrouve ce projet de navette, quasiment un serpent de mer, évoqué lors de la campagne pour les élections municipales de 2008 déjà.

Sa liste, "avec vous pour Erstein", propose par ailleurs, elle aussi, comme la liste de Michel Andreu, de créer un nouvelle bretelle vers la RD 1083, un ouvrage à construire avec le Conseil départemental du Bas-Rhin, qui en a la compétence : "notre idée, c'est de réfléchir à une sortie au nord d'Erstein, de façon à désengorger Krafft et éviter que tout le flux de véhicules se positionne sur l'avenue de la gare."

Le centre d'Erstein n'est pas très commode pour les piétons © Radio France - Corinne FUGLER

Autre difficulté, quand on ne possède pas de voiture : relier le quartier de Krafft au centre de la commune, soit 4 km de routes en rase campagne...

Valoriser la forêt rhénane

Les candidats ont d'autres projets pour améliorer le quotidien des Ersteinois et développer le lien social, comme la création d'une maison des associations (Erstein en compte une centaine) ou d'une maison de la nature, pour mettre en valeur le patrimoine naturel de cette commune du Ried, adossée au Rhin.