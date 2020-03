Municipales en Alsace: Ettendorf cherche désespérément ses candidats

On part en campagne, épisode 36. Deux communes alsaciennes sont toujours sans aucun candidat. Elles sont toutes deux situées dans le Bas-Rhin. Altenheim, près de Saverne et Ettendorf, dans le Kochersberg. Deux communes qui risquent d'être rayées de la carte et rattachées à leurs voisines

A Ettendorf, une commune de près de 800 habitants, le maire Patrice Weiss et la plupart de ses adjoints ont accumulé 4 mandats et souhaitent prendre une retraite bien méritée. A 70 ans, le maire a par exemple envie de profiter de ses petits-enfants. "Quand je suis devenu maire, les jeunes qui avaient 10 ans ont maintenant 35 ans et des enfants qui ont eux-mêmes 10 ans, ils n'ont vu que ma tête, la tête de Marcel, la tête de Joseph, la tête de Bernard" constate le maire sortant. "Est-ce que c'est bon pour la démocratie ?", se demande-t-il, "non, je ne pense pas".

personne ne veut reprendre le flambeau

L'équipe municipale a eu beau faire passer le message ces derniers mois, il n'y a toujours aucun candidat pour prendre la relève et constituer une liste de 15 personnes. "Le monde est devenu individualiste", regrette Bernard Weiss, l'adjoint aux finances qui lui non plus ne souhaite plus se présenter pour, à 65 ans, se concentrer sur d'autres projets. "Chacun veut rester dans son petit chez-soi et ne pas s'occuper des autres. L'intérêt général passe au second plan".

Le maire Patrice Weiss et deux de ses adjoints, Bernard Weiss et Marcel Klein (de g.à d.) © Radio France - Olivier Vogel

une belle aventure

Et pourtant faire partie d'une équipe municipale c'est une belle aventure pour Marcel Klein, l'adjoint école-environnement, candidat à la retraite. "On apprend énormément de choses sur le plan du fonctionnement du village ou de la citoyenneté, il y a le facteur humain, les rencontres..."

la commune risque de disparaître

Mais si aucun candidat ne se manifeste, la préfecture prendre les affaires de la commune en mains au lendemain du second tour des municipales pour programmer de nouvelles élections au mois de juin. Et si rien ne bouge d'ici là, Ettendorf pourrait être dissoute et rattachée à l'une des communes environnantes. "Impensable !" pour le maire sortant Patrice Weiss qui pourrait alors se dévouer pour sauver son village "je réfléchis", avoue-t-il, "mais je ne souhaiterais pas en arriver là".