Municipales en Alsace: le coronavirus a t-il un impact sur la campagne ?

"Depuis quelques jours on rencontre du monde sans trop se serrer la main, sans trop se toucher, c'est un peu particulier". Alain Fontanel, le premier adjoint strasbourgeois qui conduit la liste LREM admet que le coronavirus a bousculé quelques habitudes sur le terrain mais "ce n'est pas de nature à remettre en cause les élections ni la campagne".

Une réunion avec toutes les têtes de liste à la mairie ?

Catherine Trautmann, qui conduit la liste du PS aux municipales à Strasbourg, demande au maire Roland Ries d'organiser une réunion d'information sur l'évolution du coronavirus avec toutes les têtes de liste. "Nous avons besoin de savoir quels risques on fait courir à notre liste ou à la population qui vient à nos réunions" explique la candidate. Mais la plupart des candidats estiment qu'ils sont déjà bien informés et sensibilisés en la matière. De son côté le maire Roland Ries tient à rassurer les candidats aux municipales qui seraient inquiets sur l'action de la ville et rappelle qu'un groupe de suivi ville, collectivités et services de l'état se réunit régulièrement à la mairie. Quand aux conséquences sur le déroulement des élections, en cas de montée en puissance du coronavirus, c'est au niveau de l'état, et non des municipalités, qu'elles seront étudiées.