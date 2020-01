Municipales en Alsace : lassé des "carcans administratifs" le maire de Saâles jette l'éponge tricolore

On part en campagne, épisode 7, avec pour étape : Saâles, dernier village bas-rhinois avant les Vosges. Après quatre mandats, le maire Jean Vogel ne se représente plus. Il est arrivé au bout d'un cycle mais pointe surtout les charges administratives et le fossé entre plaine et montagne

Saales, France

En un quart de siècle le maire de Saâles (Bas-Rhin), Jean Vogel dit avoir mené de beaux projets dans sa commune de montagne de 800 habitants. Pour illustrer son propos, son regard se porte vers le plateau de Belfays qui surplombe la commune où l'on voit tourner les pales des éoliennes implantées à cheval sur les Vosges et le Bas-Rhin.

Et si après quatre mandats, l'élu jette l'éponge, c'est parce qu'il est arrivé dit-il au bout d'un cycle mais surtout parce que le métier de maire n'est plus le même. "On est de plus en plus dans des carcans administratifs, on est de moins en moins des développeurs et de plus en plus des gestionnaires et comme j'étais un développeur dans l'âme j'ai préféré passer à autre chose" explique le futur ex-maire de Saâles.

Les zones rurales se dépeuplent

Il y a aussi la campagne que les actifs délaissent pour aller travailler de plus en plus loin, dans les grands centres urbains. " Il y a 25 ans à Saâles les gens faisaient 25 kilomètres pour aller travailler, aujourd'hui on travaille dans un rayon de 60 à 70 kilomètres et quand vous gagnez le SMIC au bout d'un moment votre voiture a vieilli et vous déménagez" regrette l'élu.

Un fossé injuste entre la ville et la campagne, la montagne et la plaine

Pour couronner l'amertume du maire, il y a les communes de plaine mieux loties que celles de montagne. "Il faut savoir que des communes du bas, pour 1.000 habitants, peuvent avoir jusqu'à 200.000 euros de plus par an au niveau de l'investissement que la commune de Saâles et personne ne s'en offusque. _On est petit, on est loin_, on peut crier fort mais on reste petit et on reste loin".

La mairie de Saales © Radio France - Olivier Vogel

Les éoliennes en arrière plan © Radio France - Olivier Vogel

A 60 ans, Jean Vogel, le futur maire retraité va continuer à faire pousser ses petits fruits rouges pour en faire des confitures et mettre ses compétences d'ingénieur agronome au service de projets sociaux.