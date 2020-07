Municipales en Alsace : les élus sortants partent avec "un pincement au cœur"

"Un pincement au cœur." Serge Oehler, ancien adjoint en charge des finances et des sports à la mairie de Strasbourg, a vidé son bureau d'élu. Colistier de la candidate perdante Catherine Trautmann aux municipales à Strasbourg, il quitte ses fonctions après 12 ans de mandat.

"Le plus dur, c'est d'avoir reçu tous ces mails de soutien, de la part d'associations sportives et non sportives. On a forcément la larme à l’œil quand on lit tout ça, explique Serge Oehler. Parfois, j'avais l'impression d'être mort !", ironise-t-il.

La fin de 36 ans de mandat politique

Déçu de ne pas être réélu à la mairie de Strasbourg ? "C'est la démocratie, il faut savoir l'accepter", répond Serge Oehler. Même analyse pour Jean-Paul Sissler. Après 36 ans de vie politique à Colmar, l'ancien adjoint au stationnement de Gilbert Meyer a lui aussi préparé ses cartons. "Il faut savoir passer la main, mais c’est certain que cela va être un changement dans ma vie", explique Jean-Paul Sissler, qui assure prendre son départ de la mairie de Colmar "avec philosophie".