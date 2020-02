Municipales en Alsace : Molsheim, la poule aux oeufs d'or

On part en campagne : épisode 24. Direction Molsheim, dans le Bas-Rhin. Deux candidats se présentent aux élections municipales dans cette commune très prospère économiquement.

Molsheim, France

Molsheim ne connait pas la crise. La commune affiche un taux de chômage de 5% et compte 9.200 emplois, soit quasiment un emploi par habitant. Et de nombreuses entreprises sont présentes avec une grande diversité dans l'industrie et les services.

De grandes entreprises : Merck, Safran, Bugatti

En tête de gondole : le groupe pharmaceutique allemand Merck et ses 1.500 salariés. Mercedes et Safran ont aussi élu domicile à Molsheim, sans parler de Bugatti. Le constructeur automobile a choisi de se réimplanter sur son site historique au début des années 2000. La commune peut également se targuer d'avoir un réseau florissant de PME.

La priorité des deux candidats aux municipales est de préserver ce trésor. "Ces entreprises valent de l'or" insiste le maire sortant sans étiquette Jean-Michel Weber. Son adversaire Laurent Furst partage cet avis mais il regrette qu'il n'y ait "plus de terrain pour faire du développement économique", d'où l'importance de "s'appuyer sur ce qui existe et sur les potentialités de la communauté de communes".

Par ailleurs, une zone d'activités a été créée, "la zone du trèfle" avec le cinéma, riche de 200 emplois. Mais cela ne fait pas le bonheur de tout le monde. Les commerçants du centre-ville souffrent de cette concurrence.