Municipales en Alsace : parler avec le voisin allemand, un enjeu pour les maires frontaliers

On part en campagne, épisode 9. Direction Seltz et Rhinau, deux communes bas-rhinoises où les projets avec l'Allemagne sont un enjeu important.

Bas-Rhin, France

Seltz (Bas-Rhin), commune de 3.200 habitants, est bordée par le Rhin sur cinq kilomètres. Il suffit d'emprunter le bac à traille pour atterrir côté allemand au village de Plittersdorf (Bade-Wurtemberg) et dans la grosse ville de Rastatt et ses plus de 230.000 habitants. "Avec les maires de Rastatt et de Plittersdorf, nous sommes devenus amis", souligne le maire de Seltz Jean-Luc Ball, qui a tenu à développer ces relations depuis son élection en 2016, et qui sera candidat à sa propre succession aux élections municipales de mars prochain.

Conséquence concrète de ces bonnes relations, les mairies de Seltz et de Rastatt ont lancé début 2019 un important projet de restauration et de modernisation des deux berges du Rhin. "Nous avons mis nos idées et nos moyens en commun, et attendons une réponse pour des financements européens", explique Jean-Luc Ball.

Le maire de Seltz, Jean-Luc Ball, le 21 janvier 2020 © Radio France - Aude Raso

"À mes yeux, le Rhin est devenu un trait d'union, plutôt qu'une frontière", commente encore Jean-Luc Ball. Seltz s'est également liée étroitement avec la commune allemande de Leimersheim, au nord de Karlsruhe.

Un élu local peut faire avancer les choses pour faire se rapprocher les peuples.

Dans certaines communes alsaciennes, le dialogue à la frontière va encore plus loin. "Nous, nous travaillons au quotidien avec les Allemands", explique le maire de Rhinau (Bas-Rhin), Jean-Paul Roth. Différence de taille : sa commune est propriétaire d'un terrain de 994 hectares côté allemand dans la réserve naturelle du Taubergiessen, composé de forêt, de cours d'eau, de champs et de prairies.

Sur ce "pré carré" alsacien côté allemand, les agriculteurs de Rhinau exploitent les champs, et la commune de Rhinau exploite la forêt, recueille le bois et replante. Deux agents forestiers communaux y travaillent toute la journée, et les réunions avec les maires allemands et le Regierungspräsidium sont nombreuses.

Rapports et réunions dans la langue de Goethe

"Nous avons par exemple eu récemment une réunion, afin de mettre en place une signalétique pour réglementer les flux de visiteurs dans cette réserve naturelle particulièrement prisée, explique Jean-Paul Roth. Nous travaillons aussi avec l'équivalent de l'ONF allemande." La mairie de Rhinau veille à ne pas être oubliée des projets de renaturation du Rhin. En 2016, elle a également donné son accord à un projet de polder allemand. En Alsace, les communes de Mothern et de Munchhausen sont également propriétaires de terrains côté allemand.

Donner le change aux Allemands représente une importante charge de travail, rendue difficile par la différence linguistique. À Rhinau, la mairie exige d'avoir des traductions fidèles et précises des rapports réalisés par les Allemands sur les dossiers communs. À Seltz, "heureusement que mon adjointe parle le 'perfekt deutsch', sinon quand ça devient technique, c'est trop compliqué", sourit Jean-Luc Ball.

À Rhinau, Jean-Paul Roth ne se représentera pas aux élections municipales de mars. Sa première adjointe Marianne Horny-Gonier, dont la liste est la seule à s'aligner pour le moment, devrait prendre le relais. À Seltz, une liste est en préparation face au maire sortant Jean-Luc Ball, mais sa composition n'est pas connue pour l'instant.