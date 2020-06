En Aveyron, 11% des communes doivent organiser un second tour des élections municipales en 2020. La date est fixée au 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent. Voici les 32 concernées.

Municipales en Aveyron : où devra-t-on voter pour le second tour ?

32 communes de l'Aveyron devront organiser un second tour des élections municipales.

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année en Aveyron ? Dans le département, 89% des communes ont dégagé un résultat net au premier tour. Mais dans 32 communes sur les 285 que compte l'Aveyron, un nouveau scrutin doit être organisé, le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent.

Quatre communes de plus de 1.000 habitants sont concernées :

Millau : la liste du maire sortant Christophe Saint-Pierre (Divers droite) arrivait en tête (35%), suivie de la liste UG d'Emmanuelle Gazel (34%), et celle de Philippe Ramondenc (DVC) avec 17 %.

Rodez : où le maire sortant Christian Teyssèdre était en ballotage favorable (47% des voix) devant le candidat divers gauche Matthieu Lebrun (25%) et Serge Julien (20%) (Divers droite).

Saint-Affrique : le maire sortant Alain Fauconnier terminait premier (Parti Socialiste) avec 40 % des voix, suivi du candidat LR Sébastien David (39 %) et la liste Divers centre de Loïc Raynal (21 %).

Sévérac d'Aveyron : où le maire sortant Camille Galibert (DVD) (26 %) était devancé par le candidat Edmond Gros (Divers) (49 %). En troisième position, arrivait la liste Divers de Mélanie Brunet Bedel (25 %)

à lire aussi Municipales 2020 : retrouvez tous les résultats avec France Bleu Occitanie

Pour rappel, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 32 communes concernées