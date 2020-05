En Béarn, 7% des communes doivent organiser un second tour des élections municipales en 2020. La date est fixée au 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent. Voici les 29 concernées.

Municipales en Béarn : où devra-t-on voter pour le second tour ?

Dans 29 communes du Béarn, il y aura un second tour.

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année en Béarn ? Dans le territoire, 93% des communes ont dégagé un résultat net au premier tour. Mais dans 29 communes sur les 388 que compte le territoire béarnais, un nouveau scrutin doit être organisé, le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent.

5 communes de plus de 1.000 habitants sont concernées :

A Arthez de Béarn, la liste de Jean-Pierre Escouteloup sortait majoritaire avec 48 % des votes, devant celle du maire sortant Philippe Garcia (45 %)

A Lescar, les électeurs avaient majoritairement plébiscité la liste de Valérie Revel (Divers gauche) avec 46% des votes exprimés, puis celle de Frédéric Lavigne (Divers droite) avec 28%.

A Oloron-Sainte-Marie, la liste de l'élu d'opposition Bernard Uthurry (DVG) obtenait 38 % des voix, devant le maire sortant Hervé Lucbéreilh (Divers droite) avec 29%.

A Pau, le maire sortant François Bayrou était arrivé largement en tête avec 46% des voix, talonné par le socialiste Jérôme Marbot avec 22%.

A Salies-de-Béarn, Laurent Sainte-Cluque (Divers gauche) terminait en tête avec 44%, devant Thierry CABANNE (DIV) 42%.

à lire aussi Municipales 2020 : découvrez tous les résultats en Béarn et Bigorre

Pour rappel, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 29 communes concernées

Si le tableau ne s'affiche pas correctement, cliquez ci-dessous pour afficher la liste.