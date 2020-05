Municipales en Bigorre : où devra-t-on voter pour le second tour ?

En Bigorre, 27 communes doivent organiser un second tour des élections municipales en 2020. La date est fixée au 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent. Voici communes concernées.

En Bigorre, 27 communes devront organiser un second tour des élections municipales.

Qui devra revoter au second tour des municipales cette année en Bigorre ? Dans le territoire, la majorité des communes ont dégagé un résultat net au premier tour. Mais dans 27 communes, un nouveau scrutin doit être organisé, le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent.

7 communes de plus de 1.000 habitants sont concernées :

A Argelès-Gazost, la candidate Gaëlle VALLIN (DIV) avait reçu le plus grand nombre de suffrages avec 45% des voix, devant le maire Dominique Roux (28%), puis Mathieu Varis (DIV) avec 27%.

A Bagnères-de-Bigorre, la liste du maire sortant Claude Cazabat était arrivée en tête avec 37% des voix exprimées, devant celle de François Roux (DVC), créditée de 29%. En troisième position, Julien Robbé (ECO) avec 20%, suivi de Sébastien Lacrampe (Divers gauche) avec 13%.

A Campan, la liste d'Alexandre Pujo-Menjouet était sortie majoritaire en réunissant 40%. La liste de Gérard Ara, le maire sortant, arrivait en deuxième position avec 35% des voix. Créditée de 24% des votes, la liste de Pierre Brau-Nogué termine en troisième position.

A Lourdes, avec 30% des voix, la liste Divers de Thierry Lavit arrivait à la première place, suivie de la liste de Sylvain Peretto (DVD) avec 23%, puis en troisième position la maire sortante Josette Bourdeu (15%). En quatrième position, la liste de Bruno Vinuales (DVC) avec 13%.

A Ossun, Francis Bordenave, le maire sortant, arrivait en tête avec 40% des voix, suivi du candidat Michel Hourné (38%), et Bernard Torralva (22%).

A Tarbes, le maire sortant Gérard Trémège arrivait en première position (40%), suivi du candidat Hervé Charles (DVG) avec 15% des voix, puis de Pierre Lagonelle (MDM) avec 14%, et Myriam Mendez (Divers) avec 13%.

A Vic-en-Bigorre, avec 47% des voix, la liste du maire sortant Clément Menet récoltait la majorité des votes, devant la liste de Pascal Paul (DVG) créditée de 31% et la liste de Patrick Heyraud (DIV) avec 22%.

Pour rappel, dans les communes de plus de 1.000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Les 27 communes concernées

Si le tableau ne s'affiche pas correctement, cliquez ci-dessous pour afficher la liste.