Municipales en Côte-d'Or : à Beaune, le maire sortant Alain Suguenot arrive en tête du premier tour

Les résultats du premier tour des élections municipales à Beaune sont tombées : Alain Suguenot, le maire sortant, est en ballottage favorable. Il arrive en tête avec 48,10 % des voix. Un taux d'abstention de 57 % est à noter, en raison des conditions très spéciales à cause du coronavirus.

"C'est la preuve que les Beaunois conservent leur confiance"

Alain Suguenot n'est donc pas élu dès le premier tour, mais ce n'est pas passé loin. "C'est un bon résultat, d'autant plus avec cinq listes : la preuve que les Beaunois conservent leur confiance et que le projet que l'on portait était un projet fédérateur. Malgré la teneur de la campagne, c'est un vote de confiance pour le maire que je suis et l'équipe qui m’entoure," réagit-il pour France Bleu Bourgogne.

Coronavirus, 57 % d'abstention

A retenir également à Beaune, ce taux d'abstention de 57% pour ce premier tour des municipales, un chiffre très haut pour ces élections de proximité en raison de l'épidémie de coronavirus. Pas de surprise pour le maire sortant, "c'est un peu surréaliste, la crise sanitaire que nous rencontrons est à l'origine d'une certaine désaffection à Beaune comme ailleurs, explique-t-il. Evidemment les électeurs ont eu peur de se déplacer même si toutes les précautions ont été prises. Pour la suite, je vois mal comment on pourrait assumer un premier tour et pas un deuxième tour, mais tout dépend de l'évolution de l'épidémie."

Les résultats complets à Beaune