Municipales en Côte-d'Or : beaucoup de maires sortants réélus dès le premier tour

Abstention record ce dimanche en Côte-d'Or comme partout en France, près de 53% des électeurs ne sont pas allés voter pour ce premier tour des élections municipales, pas très étonnant vu le contexte du coronavirus et l'appel de certains élus à ne pas aller voter pour éviter la propagation. En Côte-d'Or, 11 998 candidats se présentaient dans 698 communes et pas de surprise, beaucoup ont été réélus.

La prime aux maires sortants réélus dès le premier tour

À Chenôve, le socialiste Thierry Falconnet (66,25% des suffrages exprimés) a rempilé, ou encore les PS Rémi Détang (57,59%) à Quetigny et José Almeida (30,79%) à Longvic. Dans la métropole dijonnaise toujours, réélection également de Guillaume Rué (65,59%) à Chevigny-Saint-Sauveur et Patrick Chapuis (60,96%) à Fontaine-lès-Dijon.

A Montbard, large victoire dès le premier tour aussi de Laurence Porte (64,34%) pour Les Républicains, de Patrick Molinoz (75,71%) réélu à Venarey-les Laumes et d'Hubert Brigand (29,26%, une liste se présentait ) à Châtillon-sur-Seine qui menait la seule liste dans la commune.

Les nouveaux élus

Parmi les nouveaux, la continuité à Saint-Apollinaire avec le LR Jean-François Dodet (24,89%, une liste se présentait), le successeur de Rémi Delatte. Adrien Guené (60,80%) élu à Talant avec sa liste d'union de la Droite et successeur de Gilbert Menut maire pendant vingt-deux ans qui ne se représentait pas. Un nouveau maire aussi à Genlis où le sortant Vincent Dancourt est battu par Martial Mathiron (53,24%).

Enfin une triangulaire attend Alain Suguenot (48,10%) à Beaune, le maire sortant Les républicains n'a pas réussi cette fois ci à éviter un second tour ..mais part grand favori avec 48% des voix.

Une triangulaire au second tour à Dijon

Favori aussi, François Rebsamen (38,24%) à Dijon, le maire sortant retrouvera au second tour le Emmanuel Bichot (19,90%) arrivé deuxième pour Les Républicains et Stéphanie Modde (15,09%) pour EELV. Cette triangulaire est inédite dans la cité des Ducs, mais elle reste à l'avantage du maire socialiste sortant qui estime avoir réalisé l'un des meilleurs scores de la gauche en France et se se dit "très confiant".

Face à lui, le candidat d'opposition et LR Emmanuel Bichot, réussit à prendre la seconde place, mais avec l'un des plus petits scores réalisés par la droite à Dijon mais le résultat le place quand même devant Stéphanie Modde d'Europe Écologie Les Verts. L'ancienne adjointe de François Rebsamen, n'a pas réussi à transformer l'atout vert de cette campagne contrairement à Besançon, Strasbourg, Lyon ou Grenoble.

Grosse déception enfin pour le candidat LREM Sylvain Comparot (8,80%)qui menait une liste citoyenne et qui réunit moins de 9% des suffrages et qui paie sans doute son manque de notoriété dans la cité. Le candidat est talonné par Damien Cantin (6,74%) pour le Rassemblement national.

Enfin, et c'était l'une des originalités de ce premier tour, les avocats mobilisés contre la réforme des retraites présentait eux aussi une liste. Elle a réuni 1,08% des voix dimanche soir.