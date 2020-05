Après la période de confinement due à la crise du coronavirus, le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars. Il se déroulera dans 143 communes de Côte-d'Or et 57 communes en Saône-et-Loire. Découvrez-en la liste ci-dessous.

Municipales en Côte-d'Or et Saône-et-Loire : où devra-t-on voter au second tour ?

Le second tour des municipales se déroulera le 28 juin en Côte-d'Or et Saône-et-Loire, plus de trois mois après le premier tour du 15 mars, dans un contexte de crise sanitaire du coronavirus. Le taux de participation du scrutin au printemps s'élevait à 47,81% en Côte-d'Or et à 45,61% pour la Saône-et-Loire. En Côte-d'Or, les électeurs sont appelés à voter dans 143 communes sur 698 (soit 20% des communes) au second tour et en Saône-et-Loire dans 57 communes sur 565 (soit 10% des communes).

Au premier tour le 15 mars 2020 en Côte-d'Or et Saône-et-Loire

En Côte-d'Or, à Dijon, François Rebsamen est arrivé en tête (38,25%) face à Emmanuel Bichot (19,9%). À Beaune, Alain Suguenot était aussi en tête (48,10%) au premier tour. À Chenôve, Thierry Falconnet a été réélu (66,25%), comme Rémi Détang (57,59%) à Quetigny, et José Almeida (30,79%) à Longvic. À Chevigny-Saint-Sauveur, Guillaume Rué a été reconduit (65,59%) tout comme Patrick Chapuis (60,96%) à Fontaine-lès-Dijon. A Montbard, Laurence Porte s'est imposée dès le premier tour (64,34%). À Venarey-les Laumes, Patrick Molinoz a été réélu (75,71%). C'est le cas aussi d'Hubert Brigand à Châtillon-sur-Seine. À Saint-Apollinaire, Jean-François Dodet est élu. Un nouveau maire aussi à Genlis : Martial Mathiron (53,24%). À Talant, Adrien Guené s'est imposé au premier tour (60,80%) mais, surprise, c'est Fabian Ruinet, qui est devenu maire le 23 mai.

En Saône-et-Loire, à Châlon-sur-Saône, Gilles Platret a été réélu avec 52,93 % des voix au premier tour tout comme Jean-Patrick Courtois (60,79%) à Mâcon. À Cluny, Marie Fauvet est arrivée en tête (36,83%) comme Marie-Claude Jarrot (40,03%) à Montceau-les-Mines. À Louhans, Frédéric Bouchet a été élu (51,1%), c'est le cas aussi de David Marti au Creusot avec 59,71% des votes exprimés. Frédéric Brochot a été placé en tête (45,2%) à Autun. À Gueugnon, Dominique Lotte a été élu 69,82 %, idem pour Jean-Marc Nesme (72,87%) à Paray-le-Monial.

Les 143 communes de Côte-d'Or où se déroulera un second tour

Allerey

Antigny-la-Ville

Arceau

Arcey

Athée

Autricourt

Auxonne

Baigneux-les-Juifs

Bard-le-Régulier

Bard-lès-Époisses

Baubigny (pas de candidat au premier tour)

Beaulieu

Beaune

Belan-sur-Ource

Beneuvre

Benoisey

Bessey-en-Chaume

Bèze

Blagny-sur-Vingeanne

Blancey

Bligny-le-Sec

Bouix

Bourberain

Bouze-lès-Beaune

Braux

Bussy-le-Grand

Chambain

Chanceaux

Charigny

Charrey-sur-Seine

Chassey

Châteauneuf

Châtellenot

Chaudenay-la-Ville

Chazeuil

Chazilly

Chevannes

Civry-en-Montagne

Clomot

Combertault

Courcelles-lès-Semur

Courlon

Crugey

Curtil-Saint-Seine

Cussey-les-Forges

Dampierre-en-Montagne

Dijon

Eguilly

Eringes

Etais

Etormay

Fénay

Foncegrive

Fontaines-les-Sèches

Fraignot-et-Vesvrotte

Frôlois

Gemeaux

Grancey-le-Château-Neuvelle

Grancey-sur-Ource

Gurgy-la-Ville

Gurgy-le-Château

Heuilley-sur-Saône

La Bussière-sur-Ouche

La Chaume

La Roche-en-Brenil

La Rochepot

Lamargelle

Lantilly

Larrey

Léry

Les Maillys

Liernais

Lignerolles

Lux

Magny-lès-Villers

Magny-Saint-Médard

Maligny

Marcellois

Marcenay

Marcilly-et-Dracy

Marcilly-Ogny

Martrois

Mauvilly

Merceuil

Messigny-et-Vantoux

Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne

Montigny-Saint-Barthélemy

Montigny-sur-Armançon

Montigny-sur-Aube

Montliot-et-Courcelles

Mosson

Neuilly-Crimolois

Noidan

Normier

Orret (pas de candidat au premier tour)

Pernand-Vergelesses

Perrigny-sur-l'Ognon

Planay

Plombières-lès-Dijon

Poinçon-lès-Larrey

Poncey-lès-Athée

Pont (pas de candidat au premier tour)

Pont-et-Massène

Pouilly-sur-Vingeanne

Prenois

Quincey

Rochefort-sur-Brévon

Rouvres-sous-Meilly

Saint-Didier

Sainte-Sabine

Saint-Germain-le-Rocheux

Saint-Germain-lès-Senailly

Saint-Hélier

Saint-Marc-sur-Seine

Saint-Martin-de-la-Mer

Santosse

Saussy

Savilly

Segrois

Seigny

Souhey

Source-Seine

Sussey

Tillenay

Touillon

Toutry

Trochères

Varanges

Vaux-Saules

Veilly

Verrey-sous-Salmaise

Vertault

Vesvres

Veuvey-sur-Ouche

Viévigne

Villaines-les-Prévôtes

Villeberny

Villedieu

Villeferry

Villers-Patras

Villers-Rotin

Villey-sur-Tille

Viserny

Les 57 communes de Saône-et-Loire où se déroulera un second tour

Amanzé (pas de candidat au premier tour) Anost Autun Beauvernois Berzé-la-Ville Bourgvilain Bray Briant Chagny Chalmoux Champlecy Charbonnières Charnay-lès-Chalon Charnay-lès-Mâcon Châteauneuf Ciry-le-Noble Cluny Cortevaix Cronat Davayé Demigny Ecuelles Flacey-en-Bresse Fontaines Grevilly Igé La Guiche La Vineuse-sur-Fregande Lalheue Marigny Montbellet Montceau-les-Mines Mont-lès-Seurre Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie Plottes Pontoux Pressy-sous-Dondin Prizy (pas de candidat au premier tour) Ratenelle Ratte Romanèche-Thorins Romenay Saint-Aubin-sur-Loire Saint-Christophe-en-Brionnais Sainte-Foy Saint-Germain-lès-Buxy Saint-Martin-Belle-Roche Saint-Pierre-le-Vieux Saint-Point Saint-Sernin-du-Plain Saint-Vallerin Saint-Vallier Saint-Ythaire (pas de candidat au premier tour) Semur-en-Brionnais Sigy-le-Châtel Tronchy Uchon

Retrouvez les résultats du premier tour

Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, l'élection est jouée au premier tour quand une liste obtient plus de 50% des suffrages exprimés. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut de plus que le nombre de votants soit au moins égal au quart des électeurs inscrits.