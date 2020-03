Municipales en Creuse : 63% des maires sortants briguent un nouveau mandat

Le dépôt des candidatures pour les municipales est désormais clos. Au total, 4 144 candidatures ont été enregistrées en Creuse. A deux semaines du 1er tour, on vous propose un petit tour d'horizon, des femmes et des hommes qui seront présents le 15 mars.

Cette fois, les dès sont jetés ! Le 15 mars, 4 144 candidats seront présents au 1er tour des élections municipales en Creuse. C'est un peu moins qu'en 2014 où 4 493 candidatures avaient été enregistrées. Cette année, le plus jeune candidat a 18 ans, il fêtera son anniversaire la veille du 1er tour, le 14 mars, et le plus vieux est âgé de 85 ans. Si les Britanniques n'ont plus le droit de se présenter, 48 citoyens européens sont candidats à ce scrutin, dont 14 Néerlandais et 13 Belges.

Un candidat sur 4 est retraité

Alors, qui sont ces candidats qui vont briguer nos voix le 15 mars ? Et bien, en Creuse, ceux sont majoritairement des hommes (41,5 % de femmes candidates), la parité n'est pas encore au rendez-vous, mais la loi n'en fait pas obligation dans les communes de moins de 1 000 habitants. Plus d'un candidat sur 4 est retraité (26%). La profession la plus représentée est sans surprise, celle d'agriculteur. Enfin, 63% de maires sortants briguent un nouveau mandat.

Une seule liste dans 10 communes de plus de 1 000 habitants

Sur les 23 communes de plus de 1 000 habitants que compte la Creuse, les jeux seront faits dès le 15 mars au soir dans ces 10 communes.

Ajain

Auzances

Bourganeuf

Boussac

Bussières-Dunoise

Dun-le-Palestel

Evaux-les-Bains

Saint-Agnant-de-Versillat

Saint-Fiel

Saint-Vaury

Il y a deux listes à Ahun, , Gouzon, Le Grand Bourg, Saint-Dizier-de-Masbaraud, Saint-Maurice-la-Souterraine, Saint-Sulpice-le-Guéretois et Saint-Vaury. Dans les communes de Bonnat, Felletin, La Souterraine, et Sainte-Ferre, les électeurs auront le choix entre trois listes. Enfin à Aubusson et à Guéret, quatre listes sont en présence.

Pas de candidat à Saint-Yrieix-la-Montagne

Une seule commune creusoise ne compte aucun candidat. Les électeurs de Saint-Yriex-la-Montagne n'iront donc pas voter le 15 mars, aucune liste n'a été déposée dans cette petite commune de 230 habitants. Enfin dans trois petites communes creusoises, le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir : à Châtelard (5 candidats sur 7), à Tercillat (8 sur 11) et à Toux-Sainte-Croix (9 sur 11)