Municipales en Dordogne : à Cubjac, une triangulaire et un maire sortant en difficulté

Le second tour des élections municipales, c’est pour dans trois semaines maintenant, le 28 juin. 49 communes de Dordogne organisent un second tour. Dont 13 de plus de 1000 habitants : Montpon, Cubjac, Sanilhac, Périgueux, Bergerac ou encore Le Bugue. Au total, 8 triangulaires auront lieu en Dordogne, dont une à Cubjac-Auvézère-Val d'Ans (commune nouvelle regroupant Cubjac, La Boissière d'Ans et St Pantaly d'Ans).

Pierre Simon en difficulté

En ces élections municipales de 2020, le maire sortant communiste est en mauvaise posture. Pierre Simon est arrivé en deuxième position en mars dernier, devancé de 45 voix par Michel Raynaud, le patron des Carrières de Bontemps à Limeyrat. Ce natif de Cubjac l'avoue, il pensait remporter l'élection de le premier tour. La situation est cocasse : Pierre Simon ne devait pas se représenter et avait choisi comme successeur le chef d'entreprise. Mécontent des membres de l'équipe de Michel Raynaud, Pierre Simon a finalement décidé de repartir à la course à la mairie.

Le troisième homme du scrutin est un ancien maire. Pas de Cubjac mais de St Pantaly d'Ans entre 1989 et 2008. Jean-Pierre Ravidat, électricien, veut reprendre les rennes car pour lui "rien n'a été fait".

Une situation inédite

C'est la première fois que le maire sortant Pierre Simon est confronté à deux adversaires. Aux élections précédentes, seule une liste se présentait et le communiste gagnait à tous les coups. Cette fois-ci, cela pourrait être plus compliqué. Cependant, un de ses adversaires le confie : la crise du coronavirus pourrait le sauver.

Les scores au premier tour : Michel Raynaud 39,96%, Pierre Simon 33,13%, Jean-Pierre Ravidat 26,89%