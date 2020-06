Le deuxième tour des municipales aura lieu le 28 juin, pour 49 communes du Périgord. En Dordogne, dans les villes de plus de 1000 habitants, il y aura huit triangulaires, dont une au Bugue, en Périgord noir.

Municipales en Dordogne : au Bugue, une triangulaire et deux anciens maires en observateurs

Les élections municipales, le second tour c’est pour dans trois semaines maintenant, le 28 juin.

49 communes de Dordogne organisent un second tour. Dont 13 de plus de 1000 habitants : Montpon, Cubjac, Sanilhac, Périgueux, Bergerac ou encore Le Bugue.

Au total, 8 triangulaires auront lieu en Dordogne, dont une au Bugue, en Périgord noir.

Au Bugue, le maire sortant Jean Montoriol a décidé de ne pas briguer de second mandat. Mais il est bien présent sur la liste de son adjointe aux affaires sociales, Annie Fievet. Problème, cette dernière n’est arrivée que troisième et dernière lors du premier tour. Des contacts très brefs ont donc eu lieu avec la liste de Bernard Crouzet, agriculteur et entrepreneur du Bugue, qui se présente comme "enfant du pays" arrivé 2e. Mais ils n’ont rien donné.

Bernard Crouzet, ex adjoint de Jean Montoriol lui aussi mais parti en dissidence espère quant à lui inverser la tendance malgré la triangulaire. En capitalisant sur un argument : il est le "renouvellement" dit-il car le seul à ne pas avoir d’ancien maire sur sa liste.

Petite pique à l’intention de Serge Léonidas arrivé largement en tête au premier tour, mais déjà élu plusieurs fois au conseil municipal et qui emmène dans ses rangs l’ancien maire Gérard Labrousse. Serge Léonidas confiant dit-il. Il estime sentir un besoin de changement dans la gouvernance de la commune.

Les résultats du premier tour : Serge Léonidas est arrivé en tête avec 43.6%, suivie de Bernard Crouzet 29.1% et Annie Fiévet, 27.22%.