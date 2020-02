Municipales en Dordogne : Bernard Cazeneuve est venu soutenir les candidats socialistes

Périgueux, France

"Je crois que - Le Parti socialiste (ndlr) - a une chance de pouvoir le faire." Bernard Cazeneuve était à Périgueux ce samedi 8 février pour soutenir les candidats socialistes aux élections municipales en Dordogne. L'ancien Premier ministre a animé un repas républicain avec les militants et les membres des listes déclarées et soutenues par le PS à la salle de la Filature pour le scrutin des 15 et 22 mars prochain.

Delphine Labails : la candidate idéale

L'ancien ministre de l'Intérieur sous François Hollande est convaincu que le Parti socialiste peut percer lors des élections municipales en Dordogne : "Je crois qu'il a une chance de pouvoir le faire parce qu'il a de bons candidats. Il a une stratégie de campagne qui est excellente." souligne Bernard Cazeneuve.

Selon le sondage Ipsos-Sopra pour France Bleu Périgord et Sud Ouest publié jeudi 7 février, Antoine Audi, le maire LR sortant, arrive en tête à égalité avec la candidate PS Delphine Labails à Périgueux. Juste derrière le duo de tête, on retrouve l'ancien maire PS Michel Moyrand, qui présente une liste de gauche non étiquetée tout comme la candidate Hélène Rheys.

Malgré l'éparpillement des listes de gauche Bernard Cazeneuve croit en la victoire de la candidate socialiste Delphine Labails : "Ceux qui à gauche souhaitent le rassemblement et la victoire de la gauche - à Périgueux (ndlr) - doivent voter pour Delphine Labails." assure l'ancien Premier Ministre.

