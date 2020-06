Municipales en Dordogne : ces femmes qui vont diriger des communes importantes du département

Les élections municipales ont permis l'émergence d'une nouvelle génération de femmes politiques qui vont devenir maires de plusieurs communes importantes du Périgord.

Périgueux

D'abord, Périgueux, la ville préfecture bien sûr. Delphine Labails, 45 ans, inspectrice au ministère de la jeunesse et des sports, ancienne première adjointe de Michel Moyrand de 2008 à 2014 puis cheffe de l'opposition sous le mandat d'Antoine Audi, s'est largement imposée, à la tête d'une coalition du PS, avec EELV, et le collectif citoyen emmené par l'ancien insoumise Hélène Reys. Elle obtient finalement 40.55% des voix. Devant Antoine Audi (30.46%) et Patrick Palem (28.97%). Et elle devient la toute première femme maire de Périgueux. Historique.

Elisabeth Marty, maire de Saint-Astier depuis 2014 © Radio France - Macipsa Aït

Saint-Astier

Elle, vient d'être réélue à la mairie de Saint-Astier (5.400 habitants) pour un second mandat, à l'issue d'une élection serrée. Elisabeth Marty repart pour un second mandat dans la vallée de l'Isle après avoir triomphé de son adversaire socialiste Daniel Benoist avec 17 voix d'avance.

La maire de Jumilhac-le-Grand Annick Maurussane réélue ce dimanche © Radio France - Antoine Balandra

Autre réélection, celle de la divers gauche Annick Maurussane, à Jumilhac-le-Grand, en Périgord vert. Elle repart pour un second mandat de maire, avec un score très large de 45.34% des voix, devant ses deux adversaires Patrick Meynier et Jean-Marc Buisson.

Nontron

Une sous-préfecture vient d'élire une femme comme maire, pour la première fois de son histoire également. C'est Nontron, 3.000 habitants, en Périgord vert. Nadine Herman-Bancaud, retraitée de la fonction publique territoriale a été largement élue avec 59.74%, devant la candidat soutenu par le maire sortant, Daniel Jardri.

Les trois candidats à la mairie de Nontron (de gauche à droite) : Daniel Jardri, Nadine Hermann, et Martial Candel © Radio France - Antoine Balandra

Montpon-Ménestérol

Première encore, l'élection d'une femme, cette fois à Montpon-Ménestérol, 5.400 habitants dans l'ouest du Périgord. Rozenn Rouiller, cardiologue, s'est imposée à l'issue d'une triangulaire avec 37.51% des voix. Elle prend la suite du maire sortant Jean-Paul Lotterie, qui était également sur sa liste.

Le Lardin Saint-Lazare

Le Lardin Saint-Lazare avait quant à elle élu une femme dès le premier tour des élections municipales. Avec 54.27% des voix, Francine Bourra, déjà conseillère départementale, et cheffe d'une entreprise de soudure, avait remporté la ville de 3.400 habitants.

Thiviers

Et puis il ne faut pas oublier Thiviers, 4.800 habitants, où Isabelle Hyvoz a été élue dès le premier tour avec 73% des voix.