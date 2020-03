Municipales en Dordogne : découvrez les résultats du 1er tour lors de la soirée spéciale de France Bleu

France Bleu Périgord sera avec vous dès 19h30 et jusqu'à 22h pour commenter et analyser le premier tour des élections municipales en Dordogne

Une soirée électorale à vivre en intégralité sur France Bleu Périgord et Francebleu.fr

Ce dimanche vous votez pour le premier tour des élections municipales. À cette occasion France Bleu Périgord organise une soirée électorale dès 19h30 et jusqu'à 22h.

Comment le vote se déroule en pleine épidémie de coronavirus, quel candidat part en tête à Saint-Astier et le taux de participation : du monde ou pas dans les bureaux de vote ? Les reporters de la rédaction de France Bleu Périgord vont parcourir la Dordogne pour répondre à vos interrogations. Sarlat, Bergerac, Périgueux, Coulounieix Chamiers : vous saurez tout en temps réel sur notre antenne.

Et vous serez en bonne compagnie : en studio, cette soirée spéciale sera analysée et commentée par les journalistes Valérie Déjean et Antoine Balandra. Au fil des heures les candidats invités réagiront à chaud aux résultats du premier tour des élections municipales en Dordogne.

Tous les résultats et les réactions seront également à retrouver sur francebleu.fr et sur la page facebook de France Bleu Périgord.