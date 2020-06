Municipales en Dordogne : Jonathan Prioleaud, candidat à Bergerac; invité de France Bleu Périgord

Ce mercredi 17 juin, Jonathan Prioleaud, candidat aux second tour des élections municipales à Bergerac, est l'invité de France Bleu Périgord à 7h45. le dauphin du maire sortant, Daniel Garrigue, est arrivé en tête au premier tour.

Jonathan Prioleaud, dauphin du maire sortant, Daniel Garrigue, est l'invité de France Bleu Périgord à 7h45. le candidat divers droite a obtenu 25,86% ds suffrages. Il fera face au second tour à la liste fusionnée de Fabien Ruet qui rassemble plus de 46% des voix en additionnant celles obtenues par Hélène Gauthier et Adib Benfedoul au premier tour. A la troisième place, la liste de la France insoumise Julie Tejerizo, 14,8% des suffrages. le dernier qualifié est le rassemblement national de Robert Dubois avec près de 13%.