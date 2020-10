Municipales en Dordogne : l'élection à St-Astier est annulée

Le tribunal administratif de Bordeaux a rendu son jugement ce mardi. L'élection municipale à St Astier est annulée. Daniel Benoist et ses colistiers contestaient l'élection d'Elisabeth Marty après diffusion d'un tract par ses équipes quelques jours avant le scrutin.

L'élection d'Elisabeth Marty à St-Astier est annulée. Ainsi en a décidé le tribunal administratif de Bordeaux ce mardi. Son adversaire au deuxième tour en juin dernier contestait l'élection de la candidate divers droite. Elisabeth Marty reste maire. Elle a la possibilité de faire appel.

Dans le viseur de Daniel Benoist ? Un tract distribué par les équipes d'Elisabeth Marty dans toutes les boites aux lettres de la communes quelques heures avant la fin officielle de la campagne. Daniel Benoist estimait qu'il n'avait pas eu le temps d'y répondre. L'élection s'était jouée à 17 voix.

"Une manœuvre de nature à altérer le sincérité du scrutin"

Pour prendre sa décision, le tribunal administratif s'est appuyé sur l'article L. 48-2 du code électoral : "_Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale". _Toujours selon les juges, le tract "met en cause la probité et l’honorabilité de l’intéressé et outrepasse les limites de la polémique électorale".

Ils s'appuient notamment sur les mots employés dans le document de campagne. Elisabeth Marty y dénonçait notamment le clientélisme de Daniel Benoist. Elisabeth Marty se défendait en expliquant qu'elle répondait à un tract diffusé par Daniel Benoist le 24 juin dernier la visant directement. Un argument balayé par la présidente du tribunal : "[Ce tract] conserve un ton mesuré qui ne dépasse pas les limites de la polémique électorale".

Le tribunal estime donc que le tract "présente le caractère d’une manœuvre qui, compte tenu du faible écart des voix limitées à dix-sept séparant les listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ce motif, à lui seul, est de nature à justifier l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé à Saint-Astier le 28 juin 2020".

Le rapporteur public avait d'ailleurs demandé l'annulation de l'élection après lecture du tract lors d'une audience le 6 octobre dernier.

Elisabeth Marty comparaîtra pour diffamation

La candidate divers droite comparaîtra au tribunal correctionnel de Périgueux en décembre prochain pour diffamation.

Elle sera jugée avec deux de ses adjoints. Au cœur de l'affaire ? Toujours ce même tract. Daniel Benoist et ses colistiers a saisi la justice pour diffamation et injures publiques.

à lire aussi Saint-Astier : la maire Elisabeth Marty comparaîtra pour diffamation en décembre prochain

Les résultats des deux premiers tours à Saint-Astier