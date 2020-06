Le second tour des élections municipales est organisé dans 46 communes en Dordogne. Ce dimanche 22,99% d'électeurs ont voté à la mi-journée.

Municipales en Dordogne : le taux de participation légèrement plus élevé qu'au premier tour ce midi

Le taux de participation au second tour des élections municipales s'élève à 22,99% à la mi-journée en Dordogne. Des chiffres plus élevés qu'au premier tour à la même heure : 20,43% des électeurs s'étaient déplacés. Il y a six ans 26,67% de Périgourdins avaient glissé un bulletin dans l'urne.

Ce scrutin a lieu trois mois après le premier tour à cause de la période de confinement due à la pandémie de coronavirus. Des règles sanitaires strictes sont donc imposées dans les bureaux de vote avec notamment le port du masque obligatoire.

85 000 électeurs sont appelés aux urnes en Dordogne ce dimanche 28 juin.