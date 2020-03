Municipales en Dordogne : les candidats à Coulounieix- Chamiers débattent sur France Bleu Périgord

Les quatre candidats en lice pour la mairie de Coulounieix-Chamiers sont sur France Bleu Périgord ce mercredi 11 mars à partir de 18h10 pour débattre. Il s'agit du cinquième débat organisé par votre radio avant les élections prévues les 15 et 22 mars prochain.

De gauche à droite et de haut en bas : Thierry Cipierre, Vincent Belloteau, Yves Schricke, Mireille Bordes

France Bleu Périgord poursuit sa série de huit débats. Après Nontron, Sarlat, Ribérac et Terrasson, les quatre candidats qui se présentent à la mairie de Coulounieix-Chamiers sont dans nos studios ce mercredi 10 mars pour débattre pendant près d'une heure des enjeux de la ville de l'agglomération périgourdine. Élu en 2008, le maire sortant, Jean Pierre Roussarie n'est pas candidat à sa succession. Il soutient son collaborateur à la mairie, Vincent Belloteau à la tête d'une liste qui rassemble toutes les forces de gauche sauf le Parti Socialiste derrière Mireille Bordes, conseillère départementale et candidate elle aussi à la mairie. Au centre droit, Thierry Cipierre conseiller municipal à Périgueux mène une liste sur laquelle figurent deux membres de la République en Marche. L'accord avec le 4 ème candidat, Yves Schrike, ancien militaire à la retraite ayant déjà affronté Jean Pierre Roussarie en 2014 n'a pas été possible.

.Vous pourrez suivre ce débat ce mercredi 11 mars à partir de 18h10 sur France Bleu Périgord et jusqu'à 19 heures en direct. Vous pourrez ensuite le réécouter sur francebleu.fr. A partir du jeudi 12 mars, vous retrouverez en vidéo certaines propositions marquantes des candidats pour la ville.

France Bleu Périgord organise encore quatre débats en Dordogne

Trois débats seront encore à suivre sur France Bleu Périgord.

Saint-Astier : jeudi 12 mars

Périgueux : mardi 17 mars

Bergerac : mercredi 18 mars

Chaque débat se déroulera selon le même dispositif, les têtes de listes auront un temps de parole identique, sur des thèmes importants pour leur ville. Chaque candidat disposera d'une minute de conclusion dans un ordre tiré au sort.