Municipales en Dordogne : les candidats à Saint-Astier débattent sur France Bleu Périgord

Le débat avec les candidats de Saint-Astier est à suivre ce jeudi 12 mars entre 18h10 et 19h

France Bleu Périgord poursuit sa série de débats à l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars prochain. Après Nontron, Sarlat, Ribérac, Terrasson et Coulounieix-Chamiers, les trois candidats candidats à la mairie de Saint-Astier débattent sur France Bleu Périgord ce jeudi 12 mars. Le débat aura lieu en direct entre 18h10 et 19h.

Autour de la table :

Elisabeth Marty , la maire sortante, à la tête d'une liste qu'elle affirme sans étiquette mais classée divers droite par le préfecture, brigue un deuxième mandat.

, la maire sortante, à la tête d'une liste qu'elle affirme sans étiquette mais classée divers droite par le préfecture, brigue un deuxième mandat. Daniel Benoist , conseiller municipal d'opposition à la tête d'une liste de gauche classée parti socialiste par le préfecture.

, conseiller municipal d'opposition à la tête d'une liste de gauche classée parti socialiste par le préfecture. Michel Queille, conseiller municipal d'opposition à la tête d'une liste classée divers gauche par la préfecture.

Vous pourrez suivre ce débat ce jeudi 12 mars à partir de 18h10 sur France Bleu Périgord et jusqu'à 19 heures en direct. Vous pourrez ensuite le réécouter sur francebleu.fr. A partir du mercredi 11 mars, vous retrouverez en vidéo certaines propositions marquantes des candidats pour la ville.

Les deux prochains débats seront organisés dans l'entre-deux-tours à Périgueux et Bergerac

Mardi 17/03 : Périgueux . Les candidats en lice pour le second tour débattront en direct et en public depuis le centre de la communication, cours Saint-Georges entre 18h10 et 19h.

Jeudi 18/03 : Bergerac. Les candidats en lice pour le second tour débattront en direct et en public depuis l'espace culturel François Mitterrand, place Hoche.

Tous les débats organisés par France Bleu Périgord sont à réécouter sur France Bleu.fr