Municipales en Dordogne : les candidats sont "pour" diriger "ensemble"

Sur les 172 listes qui se présentent dans les 88 communes de plus de 1 000 habitants de Dordogne, les mots "pour" et ensemble "sont" ceux qui reviennent le plus souvent.

On reproche souvent aux femmes et aux hommes politiques d'être dans l'opposition stérile, et bien à l'approche des élections municipales, les candidats positivent ! Ils sont "pour" dans 64 listes sur 172, et surtout ils se présentent "ensemble" pour 42 listes. Il y a même dans le département des listes qui se contentent de ce seul mot "ensemble".

Il y a les équipes sortantes qui souhaitent "continuer" (ou "continuons") c'est le cas de 10 listes, et "poursuivre" (2 listes), et il y a les challengers qui souhaitent le "renouveau" (ou nouveau, nouvel, nouvelle) pour une douzaine de liste.

Preuve que les élections municipales touchent à la vie quotidienne, 15 listes s'adressent à "vous" tandis que 12 parlent du "vivre".

Enfin certains noms de communes se prêtent davantage aux jeux de mots dans les listes, comme à Vergt, où la liste "En Vergt et pour tous" affrontera la liste "Ensemble pour Vergt".